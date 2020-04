El puesto de control se encuentra en el sector recta Foitzick –en el acceso sur a la ciudad- y se suma a otros dispuestos en el sector Baguales, Balmaceda, Puerto Ibáñez, entre otros puntos de la región.

Coyhaique.- Carabineros de Coyhaique junto al Ejército de Chile, implementaron la puesta en funcionamiento de un cordón sanitario en el acceso sur a la capital regional con la finalidad de chequear el desplazamiento vehicular y evitar la expansión de la pandemia por coronavirus.

En el lugar el personal militar se mantiene en una tienda de campaña a un costado de la Ruta 7 prestando apoyo a la labor desarrollada por carabineros de dotación de la Primera Comisaría de esta ciudad junto a la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) y la Oficina de Integración Comunitaria que hizo entrega de afiches preventivos sobre el Covid-19.

Al respecto el Comisario de Coyhaique, Mayor César Leiva Martínez, indicó que la labor de control está dirigida a aquellos automovilistas que –aprovechando el fin de Semana Santa- quieran salir de la ciudad, toda vez que esta disposición corresponde a una medida que se comenzó a aplicar a nivel nacional.

“Llamamos a las personas a que permanezcan en sus domicilios y que no salgan de sus casas si no es por un motivo justificado. La fiscalización que va a realizar Carabineros de Chile es con respecto a la segunda vivienda, muchas personas no van a poder concurrir a aquellos lugares de agrado, principalmente parcelas u otros lugares, porque van a ser controlados y devueltos a sus domicilios originales”, expresó el Comisario de Coyhaique, Mayor César Leiva.

El Oficial añadió que los automovilistas y pasajeros al momento de ser controlados en el cordón sanitario, van a ser consultados -a través de medios tecnológicos- con la finalidad de establecer su domicilio y determinar si se condice o no con su desplazamiento por el lugar.

“Por favor no salgan de sus domicilios”

A lo largo de la región de Aysén se están realizando diferentes controles, en tanto que en lo que respecta a Coyhaique, los puestos de control están ubicados en el sector de Baguales, recta Foitzick, Balmaceda y Puerto Ibáñez.

“Estos controles se van a realizar hasta las 22:00 horas y además del control 24/7 que va a efectuar en el sector de El Blanco e Ibáñez”, añadió el Comisario.

El Mayor César Leiva precisó que dicha medida se extenderá hasta las 22:00 horas del domingo e inicio del toque de queda.

“Lo importante y el sentido con respecto a estas resoluciones es que -por favor- no salgan de sus domicilios y que no tengamos la posibilidad de ser contaminados con este virus de Covid-19”, apeló.

Mascarillas en transporte de pasajeros

Tras la entrada en vigencia de la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público y privado de pasajeros, el Mayor Leiva felicitó a la comunidad por el cabal cumplimiento de esta disposición atendida la emergencia sanitaria.

“Agradecemos a los conductores de los taxi colectivos que también están haciendo uso obligatorio de las mascarillas. Si las personas se van a trasladar en la locomoción colectiva o privada, por favor, use su mascarilla, ya que esto tiene una penalidad de una multa que no deja de ser menor para aquellas personas que no den cumplimiento a este tipo de resoluciones”, manifestó.

Autocuidado tras el volante

Por su parte el Oficial SIAT, Teniente Osvaldo Mellado, instó a los usuarios de las vías a adoptar el máximo de medidas de seguridad en sus desplazamientos, conducir atento a las condiciones del tránsito, respetar la normativa y planificar el viaje, no atender llamadas ni responder mensajerías.

“Durante 1 segundo que distraiga mi conducción al contestar un teléfono, son 27 metros aproximadamente que uno se desplaza sin tener conocimiento de lo que pasó, por lo que se debe tomar conciencia del riesgo que se está cometiendo al conducir un vehículo”, detalló.

Semana Santa debe ser una fecha de reflexión y autocuidado para estar en casa junto a nuestros seres queridos en lugar de tener que lamentar la partida o ausencia de alguno de ellos.