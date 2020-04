Insistentes fueron los llamados desde Villa O´Higgins para el cierre de la comuna, evitando de paso que turistas y visitantes deambulen por la zona sur austral de la región, medida de resguardo que buscaban que sean atendidas por las autoridades regionales, lo que hasta el día de hoy no se concretó.

Villa O”higgins.- Los vecinos de la localidad, cansados de la falta de respuestas, tomaron cartas en el asunto y procedieron al cierre del acceso a la Villa, coartando de paso la posibilidad que visitantes, que aún transitan por las rutas regionales, ingresen hasta la comuna.

Con la frase “Ruta Cerrada, No Venga, Muchas Gracias”, los vecinos procedieron a cerrar el transito por la vía, a la altura del Puente Guillermo Peña Hevia. Al respecto, Mirna Álvarez, comentó que en conjunto con los vecinos, “decidimos hacer un cierre perimetral de nuestra comuna, para resguardarnos de la contingencia de este virus tan fuerte”.

La vecina aseguró que “nos sentimos poco apoyados, se han hecho peticiones a las autoridades para que se cierre la comuna, lamentablemente no hemos sido escuchados, estamos en un lugar muy aislado, muy austral, donde no tenemos las condiciones para enfrentar este virus, si es que aparece algún contagiado, para nosotros es complejo, no insistan en llegar a Villa O´Higgins, porque no serán recibidos.”.

La decisión de la comunidad es firme y contempla solo la entrada al poblado de residentes, aunque con el compromiso de realizar cuarentena, además de vehículos de abastecimientos para la comuna.

El alcalde de la comuna, Roberto Recabal Cárcamo, precisó que esta acción realizada por la comunidad de O´Higgins surge ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades regionales, pese a los llamados desde el sur de la región para el cierre comunal y, por ende, el fin del transitar de visitantes.

“La comunidad aplicó la mejor vacuna, que está garantizada y ha dado resultados en todo el mundo: El aislamiento”, indicó con convicción el jefe comunal, que agregó que “no se permitirá ingreso de no residentes, ni de carga de empresas constructoras, solo abastecimiento para el comercio establecido”, precisó la autoridad local.

El corte de la ruta se sustenta en la falta de respuestas de las autoridades regionales, la existencia de una precaria posta rural para la atención comunal y, por sobre todo, velar por la protección de la salud de los vecinos de la comuna más austral de la región de Aysén.