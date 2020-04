Una maratónica jornada realizó el equipo de sanitización conformado entre funcionarios de la Municipalidad de Chile Chico y administradores de la industria cerecera. La semana recién pasada en un día realizaron esta acción preventiva en Puerto Bertrand y Mallín Grande, concluyendo en Puerto Guadal pasadas las 2 de la madrugada.

Chile Chico.- Esta iniciativa contó con la colaboración de las distintas comunidades que tomaron en cuenta las recomendaciones, además, las Asociaciones Gremiales de Campesinos de Mallín, Guadal y Rio Leones, facilitaron los tractores para realizar la fumigación. Así mismo se contó con el apoyo de los voluntarios de la Brigada de Bomberos de Puerto Bertrand y el profesional de Prodesal de la “perla del lago”, Juan Prat.

Christopher Saigg, director de obras municipales y coordinador de la iniciativa por disposición del alcalde Ricardo Ibarra, puso en valor el enorme trabajo realizado en bien de la ciudadanía.

“Primero hicimos Chile Chico, hoy hicimos Mallín Grande, Bertrand y Guadal, terminando la totalidad de las localidades de la comuna. Estamos muy contentos, darle las gracias a los cereceros, a los colegas de la municipalidad que trajeron la maquinaria y la verdad es que estoy súper feliz con la actividad que realizamos. La gente se portó un siete en las cuatro localidades, nadie en las calles, los vehículos la gente los trató de sacar lo más posible, hicimos un trabajo en equipo muy bueno”.

Patricio Villagra, administrador cerecero, señaló que esta es una instancia para colaborar con la comunidad, un tanto complejo pero la idea es que, cuando termine esta contingencia, “estemos todos y no falte nadie”, recalcó.

“Lo que reconforta aquí es poder ayudar a la ciudadanía, complejo eso sí, porque hay distancias de un pueblo a otro, donde se demoraba alrededor de una hora y media en llegar con los tractores, pero aun así, el balance es positivo. Los agradecimientos son para todo el equipo que ha hecho esta gestión de poder sanitizar Chile Chico, Puerto Guadal, Mallín Grande y Puerto Bertrand. Y en realidad esta es una retribución que uno tiene que hacer a los pueblos que le han dado la mano, así es que, el llamado es cien por ciento a cuidarse, para que cuando termine esta pandemia, estemos todos y no falte nadie”.

Otro de los cereceros presente en la iniciativa, Sergio Navarro, manifestó que esta es la primera vuelta que se realiza, ya que se están programando nuevas fechas. Pero enfatizó que lo más importante fue la demostración de gratitud de la gente.

“Cumplimos la primera vuelta que teníamos programado con Christopher, con todos los cereceros que también cumplen un gran rol en esta obra que estamos realizando. La verdad es que, muy satisfecho, muy contento porque la gente nos saludaba desde sus ventanas, haciendo gestos, el dedo hacia arriba en señal de agradecimiento. Terminamos un poco cansados por el viaje y una serie de cosas, pero al final lo que recompensa es la gratitud de la gente, que se sientas gratos al nosotros aportar con un granito de arena”.

Samuel Harambour, es el prevencionista de riesgos de la Municipalidad de Chile Chico y fue claro en señalar que un proceso de sanitización como el desarrollado en la comuna, no significa que la gente pueda salir y realizar actividades con normalidad, ya que ante la pandemia del coronavirus hay que seguir cuidándose.

“Esto es netamente preventivo, no quiere decir que erradiquemos el virus, con estas sanitizaciones si aportamos grandemente en la prevención, en limpiar los lugares de mayor afluencia de público. Pero el llamado es a seguirse cuidando, a seguir tomando en cuenta las medidas preventivas, continuar quedándose en casa mientras este tema siga crítico. Informarse a través de los medios oficiales, estar atentos, quedarse en casa, seguir con el lavado de manos, la distancia social, las mascarillas, porque todos estamos trabajando de la mejor manera para enfrentar esta pandemia”.

Esta fue una primera etapa de sanitización en la comuna de Chile Chico, ya se están programando las nuevas fechas para continuar con esta medida preventiva, lo que fue relevado por el alcalde Ricardo Ibarra, quien agradeció a cada una de las personas y organizaciones que hicieron posible y participaron de estas extensas jornadas, que van en directo beneficios de los vecinos y vecinas de las distintas localidades.