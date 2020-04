Seremi de Salud pidió a las familias que han recibido o recibirán a sus hijos de otras regiones que adopten medidas como habilitar espacios exclusivos para el cumplimiento de la cuarentena preventiva “más aún si vienen de ciudades en las cuales existen cordones sanitarios o cuarentenas estrictas”.

Coyhaique.- Un total de 239 vehículos fueron interceptados en la región en los controles carreteros –implementados por Carabineros, el Ejército y la PDI- durante las ´jornadas de jueves, viernes y sábado; medida adoptada con motivo de Semana Santa y evitar el flujo de personas a segundas residencias en medio de la pandemia del Covid-19.

Si se comparan las cifras con otras regiones efectivamente son número ínfimos, aunque para la Intendente Geoconda Navarrete la cifra no lo es todo. “Queremos insistir en que este virus no respeta ningún tipo de condición. Todos somos susceptibles de ser contagiados y es por eso que le pedimos que mantengan la conducta de cuidado y autocuidado; lamentablemente hay personas que aún no le toman el peso y es por eso que más de 239 conductores y familias han sido devueltas en estos tres días porque se iban desplazando por la región ya que aún no entienden lo grave de este virus”, dijo.

Un llamado similar planteó la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, pero haciendo especial hincapié en los alumnos que están estudiando en otras regiones del país y que tienen pensado volver a Aysén en las próximas semanas.

“Queremos solicitar a las familias que traen a estos jóvenes a sus residencias, producto que no están yendo a las universidades, les solicitamos que tomen medidas preventivas entre ellas; si la casa es suficientemente grande para asignarle una habitación, que preparen esa habitación de tal manera que pueda hacer una cuarentena preventiva, más aún si viene de ciudades donde hoy día existen controles sanitarios o cuarentenas estrictas”, indicó.

En el caso contrario, si la residencia es pequeña, Valdebenito pidió que “traslademos a estos adultos mayores o enfermos crónicos a otro lugar, de tal manera de minimizar el riesgo o impacto que podría tener el que un estudiante ingrese asintomático y durante los primeros 14 días de estadía en su domicilio comience hacerse sintomático y haya infectado un grupo importante de la familia y de los vecinos”.

En cuanto a las sospechas por Covid-19, a la fecha se han despachado 255 muestras, de las cuales 245 han resultado negativas. Se mantienen los 7 casos positivos y tres de esos pacientes ya están recuperados.

Clases y Hospital Cochrane

Según lo estipuló el ministerio de Educación, las clases presenciales deberían reiniciarse el próximo 27 de abril en todo el país, a menos que el nivel de contagio siga aumentado.

Por lo mismo, la Intendente Geoconda Navarrete aclaró que “las fechas las determina el ministerio de Educación pero no me cabe duda que aquí –y como lo ha dicho el ministro- esto está en permanente evaluación; se depende de que lo que diga la autoridad sanitaria y de la supervigilancia epidemiológica del MINSAL y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ver cuáles van a ser los momentos adecuados para que que ciertas actividades –incluida la educativa- pueda retomar la normalidad”.

Otro tema al que se refirió la ejecutivo fue sobre el hospital de Cochrane. Sobre su situación actual dijo que “estaba en su fase terminal de construcción” pero que presentó algunos problemas en su sistema de ventilación y por ende “no funciona como debería serlo y se empezó con la gestión para cambiar el sistema porque el hospital tiene que estar en óptimas condiciones para entregar las prestaciones que corresponda en calidad y cantidad”, dijo.

Igualmente, Geoconda Navarrete aclaró que “se va hacer la recepción parcial para poder ocupar todo lo que son otras infraestructuras que son parte del proyecto pero que no son módulos propiamente tal y durante la próxima semana los equipos técnicos de salud van a definir si estas dependencias que se van a recibir provisoriamente van a ser destinadas para atención clínica o actividades administrativas y así descongestionar el denominado hospital antiguo”, concluyó.