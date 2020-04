Puerto Aysen.- La Fenpruss de Puerto Aysén dio a conocer sus aprehensiones, respecto de los plazos que se habrían establecido en la compra de ventiladores respiratorios para la región de Aysén. Esto luego de acceder a la resolución en torno a la compra de los importantes elementos para atender a pacientes críticos de COVID – 19. Los detalles de esta denuncia, en la voz del secretario del gremio en la porteña ciudad, Jorge Salfate.

“Viendo la resolución que pudimos obtener de mercado público, los plazos son de 120 a 180 días, o sea, estamos hablando de 4 a 6 meses, para la llegada de estos equipos. Sumado a eso, hay un déficit de camas UCI a nivel regional, ya que, en nuestras averiguaciones pudimos sacar el dato duro, de que finalmente son 8 solamente las camas UCI que tenemos en la región”.

Salfate, agrega que, “esto nos dejó muy preocupados, ya que, antes creíamos que había un mayor número por las camas de UTI, pero a raíz de las averiguaciones que logramos realizar, finalmente los ventiladores que hay en la UTI son para un sistema no invasivo, que no sirve para COVID – 19, que es ventilación invasiva. Entonces, eso nos dejó aún más preocupados y pensábamos que teníamos 6 más, pero son solamente 8 ventiladores”.

El dirigente de Fenpruss Puerto Aysén, afirmó también que, “solo las camas de UCI son las que tenemos y no hay ningún proyecto anexo que podamos responder quizás de aquí a uno o dos meses con ventiladores. Es por eso que hacemos este emplazamiento a las autoridades regionales, para que puedan pedir a nivel central ventiladores, para que podamos armar las camas críticas, tener un mayor respaldo y armar los equipos, eso es lo que nos interesa hoy en día”.

Jorge Salfate, señaló también que, estas aprensiones la vienen efectuando desde hace varias semanas y que aún no tienen respuesta formal.

“Nosotros el 23 de marzo hicimos una propuesta al Servicio de Salud, también a la Intendencia le enviamos el documento, le enviamos el proyecto, pero no hemos tenido respuesta de parte de ellos. Lo que nosotros vemos es que, está pasando el tiempo, entendemos que hoy hay pocos contagiados, pero también hay situaciones y datos que obedecen al ser una zona aislada siempre las enfermedades respiratorias demoran un poco más en llegar a la región. Nosotros en cuanto a las medidas sanitarias, no estamos haciendo ninguna diferencia en relación a otras regiones. El tema es que al estar aislados, tenemos un resguardo propio por la territorialidad de la zona, pero el tema es que, puede haber un brote y no tenemos la capacidad para responder, eso es lo que nos preocupa”.

Por último, el secretario de Fenpruss, reitero el llamado a que las autoridades decreten el cierre de la región, algo que ha sido solicitado por gran parte de las comunas de Aysén.