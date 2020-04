Recientemente fue Puerto Guadal, hace muy poco Chile Chico, Chacabuco, también lo han manifestado las comunidades levantando barricadas o barreras que impiden el acceso a los distintos poblados de la región, solicitando el cierre de la region.

Puerto Aysen.- Ahora, fue el presidente de la unión comunal de juntas de vecinos de Puerto Aysén, Carlos Díaz, aprovechando la tecnología y haciendo caso a las recomendaciones de la autoridad sanitaria de no salir y privilegiar los medios electrónicos, envió una misiva a varias autoridades, siendo muy pocas las que han respondido el documento, citando el ejemplo del Ejercito, que sí tomó en cuenta lo planteado.

En el documento se destaca en su punto número 1 que, “solicitamos en forma urgente la sanitización de cualquier producto e insumo que ingrese a la comuna, ya que el virus puede llegar desde lugares en que ya está causando muchas muertes, incluir en esto la sanitización de vehículos que circulen en la ciudad”.

La carta dirigida a las autoridades regionales, menciona además que, “exigimos como comunidad que la ciudad se declare en cuarenta, esto no significa que no entren personas a la región sino que quien venga de otro lugar haga una cuarentena obligatoria de al menos 15 días, y en lo posible se hagan test rápidos de COVID 19 sin que esto no signifique hacer la cuarentena obligatoria. Solo ingreso de abastecimiento, no por paseo. Los residentes que vienen de afuera de la región también con cuarentena”.

También se pide que, “la industria Salmonera contemple entre sus trabajadores mano de obra local para que no pare sus faenas porque no es la idea, ingresarlos solo a lugares no contaminados con COVID 19, así volverán a sus casas cada 15 días sin contaminar a nadie y apoya la economía local”.

Los recursos que ha aportado la industria del salmón a nivel nacional, piden que llegue directo a la zona de Aysén, “la industria Salmonera donó una buena cantidad de dinero exigimos al menos que una parte de ese aporte llegue a la región en insumos necesarios para combatir esta pandemia como respiradores, vacunas, mascarillas, camas críticas e insumos de desinfección”.

En la carta de la unión comunal de juntas de vecinos de Puerto Aysén, plantea la importancia de que existan mayor número de profesionales de la salud en la zona, “también se solicita la contratación de personal capacitado porque al momento de necesitar profesionales ya tendremos cansados a los pocos que hay”.

La carta enviada vía internet a las autoridades, menciona además que, “en estos momentos tenemos ad portas nuevos casos y todos vinculados a la industria salmonera, no queremos eliminar la economía de la región, pero si queremos cuidar a sus habitantes porque sin salud no habrá producción y el costo será más alto aun”.

“Por todo lo expuesto anteriormente, es que a nombre de la comunidad pedimos su actuar responsable y escuchando la ciudadanía, nosotros conocemos nuestra realidad y no queremos victimas innecesarias”, concluye la misiva que fue enviada a las autoridades regionales, por parte del presidente de la unión comunal de juntas de vecinos de Puerto Aysén, Carlos Díaz y toda su directiva.