Ante el anuncio del Ministerio de Educación de adelantar las vacaciones del período escolar en nuestro país desde el 13 y hasta el 24 de abril y que obligaría a los estudiantes a retornar a clases el 27 de este mes, los Consejeros Regionales son enfáticos en señalar que no están de acuerdo con tal medida y que no debiese ser aplicada a los alumnos de la Región de Aysén.

Aysen.- Los Consejeros señalan que no es de ninguna lógica esta decisión, toda vez que los expertos de salud han señalado que se espera el peak de contagiados para el mes de mayo, en tanto, los casos positivos seguirán aumentando de manera exponencial en el país. Caso contrario en nuestra región que, a la fecha, presenta un bajo número de contagios por Covid_19 y la mejor forma de mantener esta cifra es la prevención y el aislamiento social.

El Consejero Regional, presidente de la Comisión Social del CORE, Gustavo Villarroel, señala que se ha producido un error en la toma de decisiones del Ministerio de Educación. “El error se produce porque se toman las decisiones a puerta cerrada, no ha habido participación de la comunidad escolar. Por lo tanto, se les está generando una complicación para los alumnos que entendiendo este sistema de educación a distancia han podido ponerlo en práctica con el apoyo de sus padres y se interrumpe ese proceso”.

Otro factor a considerar son las adversas condiciones climáticas en nuestra región en época invernal. “A nosotros nos complica porque los alumnos están acostumbrados a tener vacaciones de invierno en el mes de julio, mes donde se registran las temperaturas más extremas y tenemos problemas en los establecimientos educacionales porque se congelan las cañerías no hay agua, etc.” afirmó el Consejero Villarroel.

Por su parte, el Consejero Regional presidente de la Comisión de Infraestructura, Transportes y Telecomunicaciones, Jorge Abello, indicó que “Es inconveniente, es impresentable que existiendo una emergencia sanitaria y estado de excepción derivada del Covid _19 se haya pensado y determinado vacaciones escolares. No sólo es un contrasentido, sino también una tozudez del Ministerio de Educación en insistir en esta medida. Desde la región hacemos el llamado al gobierno y autoridades de educación a repensar esta medida con una mirada regionalista”.

Los Consejeros Regionales manifestaron que adelantar las vacaciones significa además adicionar un problema de alimentación, que no se distribuya la ración alimenticia afecta a muchos estudiantes y hogares de la región.

A su vez, el presidente del CORE, Sergio González, puso énfasis en que la falta de acceso a internet y equipamiento incrementa la brecha entre los estudiantes haciendo un llamado a fortalecer nuestro sistema educativo. “Creo que debemos transformar esta pandemia en una oportunidad. Hacemos el llamado al Ministerio de Educación, a los sostenedores municipales y particulares subvencionados a hacer un buen uso de la Subvención Escolar Preferencial que permite mejorar las condiciones de los estudiantes y apoyar a los más vulnerables que no cuentan con equipamiento”.

“Hay que hacer el llamado al Ministerio de Transportes a mejorar la señal de internet dentro de nuestra región que permita a localidades más aisladas tener un mejor acceso y acortar las brechas digitales que tenemos actualmente” puntualizó el presidente del Consejo Regional, Sergio González.