La Fiscalía local de Puerto Aysén, a través de su fiscal jefe, Aquiles Cubillos, presentó ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique un recurso de nulidad, el que pretende que Nicolás Farías Zúñiga, culpable del accidente que le costó la vida a Sebastián Tocol en julio del año pasado, cumpla en la cárcel la totalidad de la condena impuesta por el Tribunal Oral, luego del juicio efectuado recientemente en la capital regional.

Puerto Aysen.- “Presentamos un recurso de apelación en la causa de Nicolás Farías, precisamente por el otorgamiento de la pena sustitutiva de libertad vigilada que se le concedió, para que cumpliera parte de la condena en libertad. Nosotros hemos presentado este recurso entendiendo que no se cumplen con los requisitos necesarios para otorgar esta pena sustitutiva de libertad vigilada, por tanto, hemos presentado este recurso de apelación, el que debiera ser resuelto ahora por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique”.

El fiscal Cubillos, mencionó además que, en el transcurso de la investigación y el desarrollo del juicio, se dieron a conocer algunas infracciones al tránsito que había tenido Farías Zúñiga, lo que se suma al lamentable hecho que protagonizó y que terminó con la vida del joven universitario aisenino.

“Él (condenado) tenía infracciones de tránsito por exceso de velocidad en su hoja de vida del conductor, eso quedó acreditado durante el juicio, dado que se incorporó como prueba documental. Pero sin perjuicio de aquello, nosotros hemos sostenido que él debe cumplir con una serie de requisitos subjetivos, en cuanto a acreditar que efectivamente el cumplimiento de una pena en libertad lo puede disuadir de cometer otros delitos de esta misma naturaleza y que en definitiva también haya tomado conciencia del delito cometido y exista también en él una disposición de reparación. Entendemos que ese requisito no se ha acreditado, para otorgarle esta pena de libertad vigilada, por tanto, hemos presentado este recurso de apelación”.

El Ministerio Publico, sostiene que el condenado Nicolás Farías Zúñiga, es un peligro para la seguridad de la sociedad, por ello, se ha mantenido en prisión preventiva.

“Así es hasta el día de hoy, recordemos que todavía la sentencia no se encuentra firme, ejecutoriada, es decir, todavía él no ingresa al cumplimiento, porque existe esta etapa de recursos que están pendientes. Los recursos que tiene tanto la defensa como el Ministerio Publico, entonces, sigue en prisión preventiva, esa es su calidad y una vez que, esperemos la sentencia quede firme él pasará a completar este año que debe cumplir privado de libertad”.

El responsable del cuasidelito de homicidio y de abandonar a la víctima sin prestar auxilio, hasta el día de hoy no ha tenido ni la más mínima muestra de arrepentimiento, menos ha buscado la forma de pedir perdón a la familia del joven fallecido.

“Toda la conducta del condenado al momento de la comisión del delito y en forma posterior, durante toda la investigación, incluso durante el desarrollo del juicio ha sido un contrasentido, porque él nunca ha desarrollado una conducta de cooperar con la investigación, reconocer efectivamente su participación en los hechos, de pedir perdón, disculpas. De una u otra forma reparar a la familia, sino que por el contrario ha habido una serie de acciones que quedaron establecidas durante la investigación, que en definitiva, iban encaminadas en sentido contrario. Por eso estimamos que no debería concederse la libertad vigilada”.

En las próximas semanas la Ilustrísima Corte de Apelaciones debiera resolver, en torno a la presentación realizada por la Fiscalía local de Puerto Aysén.