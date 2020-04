El Tribunal Calificador de Elecciones ratificó el primer dictamen del Tribunal Electoral Regional, respecto a la destitución del cargo de Alcalde de la comuna de Guaitecas de Cristian Alvarado, quien además, se encuentra en calidad de imputado por los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos en la Municipalidad de la zona antes indicada.

Aysen.- Los Concejales Marcos Silva y Lorena Picticar, cumpliendo el mandato para el que fueron elegidos popularmente, que es fiscalizar, en su momento reunieron los antecedentes para llevar a cabo una presentación por notable abandono de deberes del ex edil, a raíz de uno de los informes de Contraloría, donde se advertía hechos que se relacionaban a un posible delito malversación de caudales públicos. Es por ello que, tras la revisión de los datos aportados por Silva y Picticar, sumado a la respectiva investigación, el TER resolvió la destitución de Cristian Alvarado.

El ex alcalde durante el mes de enero de este año apeló a nivel central lo resuelto por el Tribunal Electoral Regional, siendo el Tribunal Calificador de Elecciones con asiento en la capital del país, el que determinó finalmente ratificar la destitución de Alvarado, como primera autoridad de la comuna de Guaitecas.

“Creo que hoy se marca un precedente y también se manifiesta la justicia electoral a favor y en deuda a nuestra comuna, debido a que toda la mala práctica va en desmedro de nuestros pobladores, que era una gran deuda que teníamos los Concejales con nuestra gente. Si bien fuimos dos Concejales que a costa de nuestros recursos económicos y más de alguna crítica de que si no fue, que si fue, hoy logramos que salga favorable la ratificación hacia nosotros. Esperamos que con esto se demuestre que la justicia si está funcionando, siendo esta también una gran lección para quienes queden al mando de nuestra comuna, piensen una y mil veces antes de echar mano a los recursos que son escasos”, indicó la Concejala Lorena Picticar.

Por su parte, el Concejal Marcos Silva, dijo que, “hemos recibido esta noticia tan esperada, porque la verdad es que, no es fácil tomar este tipo de decisiones cuando significa que tienes que desembolsar tus propios recursos. Agradecer también a mi colega que estuvo en esa parada y que de alguna manera apañó a tomar esta decisión y eso enmarcado justamente en nuestro rol fiscalizador. Hicimos varias declaraciones en su minuto para que el Tribunal Calificador de Elecciones en Santiago considerara lo que justamente había decidido el TER en la región de Aysén y eso hoy en día efectivamente se ha materializado”.

El Concejal Silva, enfatizó también que ahora se mantendrán muy atentos al avance que tenga el proceso judicial, tras la investigación del Ministerio Público, que ha significado mantener como imputado al ex alcalde Cristian Alvarado y “espero que la justicia sea severa y este señor (Alvarado) pague igual que los demás”. Esto por los delitos de malversación de caudales y fraude al fisco en carácter de reiterado, donde el ex edil tendría responsabilidad en la perdida de cientos de millones al interior de la Municipalidad de Guaitecas.