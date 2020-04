Un paréntesis respecto a la contingencia sanitaria realizó este jueves el alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez Gallardo, al visitar en horas de la tarde a la pareja compuesta por Víctor Vidal Chiguay y Fidelia Cárdenas Cayún, vecinos ayseninos y matrimonio que cumplió 50 años de casados.

Puerto Aysen.- Acompañados de sus hijas y nietos, la pareja recibió al edil quien tuvo sólo palabras positivas para este comerciante desde hace ya 43 años y su esposa, reconocida dirigente y voluntaria de la Cruz Roja local.

“Felices de saludarlos y felicitarlos por estos 50 años de amor. No quisimos perder la oportunidad de venir a verlos porque son dos personas muy destacadas y sacrificadas. Don Víctor, un comerciante, que me conoce desde niño. La señora Fidelia, por su parte, reconocida en todos los ámbitos, así que yo creo que es más que merecido y es lo mínimo que podemos hacer, saludarlos e instarlos a que continúen. También a que se cuiden mucho, estamos en medio de un problema mayor, donde hay que hacer prevención, especialmente en aquellos grupos de riesgo, pero con la responsabilidad y la solidaridad que tiene esta pareja y toda su familia, estamos seguros que vamos a salir adelante”, manifestó la primera autoridad comunal.

Por su parte, Fidelia Cárdenas se mostró muy emocionada por esta sorpresa que fue coordinada con las hijas del matrimonio y quien dio cuenta de cuál es la fórmula que les ha permitido conmemorar estas bodas de oro. “La receta es la paciencia de ambos, sobre todo de mi esposo para mí”, indicó.

Agregó que “la verdad es que estamos muy agradecidos. Para nosotros es una sorpresa que haya venido el señor alcalde a visitarnos, y nosotros muy orgullosos de eso, aunque uno dice pero porqué si no me merezco eso, porque uno siempre trabaja en silencio, pero si él lo vio así, y sintió la necesidad de venir a vernos nosotros felices de recibirlo”.

La vecina, conocida por sus años como voluntaria de una institución solidaria como es la Cruz Roja, aprovechó la instancia para agradecer a su familia, representada a través de sus cuatro hijas -Ana María, Sandra, Mónica y Karina-, quienes a su juicio han sido su pilar. “Gracias a mis hijitas, ya que a través de ellas hemos surgido. Son un apoyo fundamental para nosotros, siempre han estado acompañándonos, en las buenas y las malas, especialmente en las malas. Ellas son nuestro apoyo, sino no podríamos trabajar como estamos trabajando, así que les pedimos que sigan adelante y aprovechamos de agradecerles eternamente”.

Cárdenas Cayún relevó además la figura del edil aysenino. “Un reconocimiento especial para nuestro alcalde que es el primer alcalde de esta tierra, que se ha puesto las pilas enormemente. Pedirle a Dios que lo cuide y que no sea contagiado por esta maldita enfermedad para que pueda seguir adelante, y ojalá tenga una nueva oportunidad de ser alcalde y yo creo que así va a ser porque el pueblo lo reconoce. Estamos muy agradecidos con él, por esta visita y por todo lo que ha hecho en pos de la comunidad”.

A su vez, don Víctor Vidal, vecino y comerciante aysenino de vasta trayectoria, expresó que “esta visita es una alegría muy grande para nosotros, orgullosos como comerciantes chicos que somos de tener aquí a mi amigo, le digo así porque lo conocemos desde que era un niño, así que felices, muy agradecidos de que haya venido, pese a esta tremenda lluvia. Sólo pido que Dios lo cuide para que termine su obra bien, y yo sé que así va a ser porque nuestro alcalde es un hombre muy trabajador”.

De esta manera, relevando valores como el amor, el compromiso y el respeto profesados por esta pareja aysenina, sus cuatro hijas y seis nietos, continúan fortaleciéndose los conceptos de familia y comunidad, que viene a ser un bálsamo en medio de la emergencia sanitaria que hoy se vive.