Autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad a las personas frente a la ola de noticias falsas que se generan en redes sociales. Multas por el no uso de mascarilla puede llegar a las 1.000 UTM.

Coyhaique.- Hoy viernes entró en vigencia –tras ser publicada en el Diario Oficial- el uso obligatorio de mascarillas en todos los lugares públicos cerrados que agrupen a más de 10 personas.

Sobre dicha medida, la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, precisó que “esta medida afecta a aeropuertos, locales comerciales, hoteles, establecimientos de salud, educacionales, lugares de trabajo, residencias de adultos mayores, recintos deportivos, lugares de fabricación de alimentos y medicamentos, entre otros”, dijo.

Acto seguido, la autoridad sanitaria agregó que “este decreto apunta principalmente a la responsabilidad individual, a adoptar las medidas necesarias de autocuidado no solamente para protegerme a mí o mi círculo familiar, sino que también proteger a otras personas. El incumplimiento de estas medidas será sancionado por el Código Sanitario que incluye sanciones que van desde la media UTM hasta las 1.000 UTM. La fiscalización corresponderá a la autoridad sanitaria quien, solicitará apoyo a las Fuerzas de Orden y Seguridad para ejecutar cada una de estas”, precisó.

Ferry

Revuelo causó en la localidad de Tortel el eventual aumento de casos positivos por Covid-19, luego de que se conociera de un caso –perteneciente a la región de Magallanes- que comenzó a sentir síntomas luego de haber realizado faenas en una embarcación que hace viajes entre esa región y Aysén.

Según explicó la autoridad sanitaria, tanto los residentes de Tortel y Puerto Yungay “fueron contactados toda vez que ayer, la seremi de Magallanes recibe el resultado de un examen PCR, de un tripulante quien al volver a la región de Magallanes, después de realizar todo su recorrido, inicia síntomas cuatro días después de haber pasado por esa localidad, en las cuales no se desembarcó ni pasó a almorzar en la madrugada, tal como lo contaron algunos superhéroes que quieren llegar primero con la información sin tenerla de forma fidedigna”.

Adicionalmente, la seremi precisó que todos los pasajeros del ferry “fueron contactados telefónicamente para saber si estaban en sus residencias, si estaban haciendo sus cuarentenas preventivas y para indicarles su cuarentena obligatoria, toda vez que estuvieron en contacto indirecto con un tripulante de la embarcación que fue notificado con Covid-19”.

En esa misma línea, la Intendente Geoconda Navarrete agregó que “quiero por sobre todo hacer un llamado a la responsabilidad. Difundir datos y crear alarma pública no es lo que esperamos; cuando queremos tener una comunidad que nos apoye y que sea colaboradora, ello no puede transformarse en hechos irresponsables, sin venir primero a la fuente específica y sin tener acabado conocimiento de todo lo que se ha hecho para poder difundir algo que lo único que hace es crear conmoción, miedo e incertidumbre entre nuestros vecinos”, dijo.

A raíz de lo mismo, la autoridad llamó a la población a “ser responsables y solo entregar información oficial y que está corroborada”.

Salvoconductos

En la misma línea de generar responsabilidad, la Intendente llamó a las más de 1.800 personas que actualmente cuentan con salvoconducto en la región a que los ocupen con sumo criterio.

Además, les recalcó que “no impiden que las personas sean controladas igual en la vía pública o en las distintas barreras que tenemos dispuestas a nivel regional” agregando que dichos documentos sean ocupados “de buena forma, los salvoconductos están destinados para que personas que, debiendo trasladarse en horario de toque de queda, por razones laborales o urgencia, lo hagan con tranquilidad y sin riesgo de cometer alguna infracción entre las 22.00 hrs y las 05:00 de la madrugada del día siguiente”.