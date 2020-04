Entre las medidas destacadas, Geoconda Navarrete resaltó la cuarentena en Tortel, las instalación de 16 barreras sanitarias, el cierre de atracciones turísticas y el buen trabajo conjunto con municipios, gobernaciones y entidades como el COLMED.

Coyhaique.- Treinta y cinco días exactos han pasado desde que se confirmara el primer caso por Covid-19 en Aysén, virus que a la fecha sólo ha infectado a siete personas –cinco de ellas con residencia fuera de la región- de las cuales ya seis fueron dados de alta.

Las estadísticas indican que la región es la que ostenta la menor tasa de casos -0,07% del país, además de no presentar fallecidos- y que de acuerdo de la ejecutivo Geoconda Navarrete se explican en parte a que “tomamos muchas medidas de manera temprana que nos han permitido resguardar la seguridad de la población”, dijo.

Sobre lo mismo, la Intendente resaltó “el cierre de los pasos fronterizos, la instalación de distintas barreras y aduanas sanitarias -16 en total- además de los protocolos, en un trabajo muy fuerte de la autoridad sanitaria y las carteras sectoriales para poder exigir, perfeccionar y mejorar protocolos que nos permita resguardar la condición de nuestros habitantes y de quienes llegan”, detalló.

Geoconda Navarrete además hizo hincapié en las barreras sanitarias implementadas –a sabiendas de que no son del todo apreciadas- y por lo mismo indicó que “estas 16 barreras sanitarias nos han permitido tener el control de las personas que ingresan, la trazabilidad de ellas, porque no solo se toma la temperatura sino que se llena una planilla para hacerle seguimiento a esas personas y aislarlas en caso de que se necesite”.

Eso sí, la Intendente advirtió a la población de que, en caso de no sumarse a las medidas de autocuidado y alejamiento social, pueden generar un cambio. “Probablemente estas cifras que como región hoy día exhibimos pueden cambiar el día de mañana, lo único que esperamos es que no cambien drásticamente y para que ese cambio no sea drástico depende de las acciones con la que asumamos nuestros actos cada uno de nosotros”.

La seremi de Salud y autoridad sanitaria, Alejandra Valdebenito, complementó lo señalado por la ejecutivo –en relación a la situación regional – “la región de Aysén, a diferencia del resto del país que está en fase 4 con transmisión comunitaria muy activa, la estrategia que nosotros podamos seguir no necesariamente va ser la misma. Nosotros hoy día lo que estamos utilizando son las aduanas y barreras sanitarias por lo tanto, la gran labor que tenemos es seguirlas reforzando”.

Adicionalmente, la seremi hizo énfasis “mientras tengamos gente que ingrese a la región y haga cuarentena preventiva, vamos a poder tener casos trazables y por ende no vamos a tener una transmisión comunitaria activa que pueda generar un colapso sanitario”, precisó.

Regreso Funcionarios

Durante el fin de semana se conoció la medida adoptada por el gobierno del retorno presencial gradual y paulatino de los funcionarios públicos.

Sobre aquello, la ejecutivo sostuvo que la determinación “está enfocada en poder mantener la asistencia y mantener el funcionamiento de los servicios que hoy día son muy requeridos por el público en general” argumentando además que son “muchas familias –sobre todo las más vulnerables- deben utilizar los servicios públicos para distintas tramitaciones y accesos de beneficios que hoy día que son muy fundamentales para su vida diaria”.

Eso sí, Geoconda Navarrete enfatizó que el dictamen se deberá cumplir de manera “gradual para aquellas personas que efectivamente no formen parte de los grupos de riesgo o que hayan tenido contacto con algún paciente positivo por Covid-19”, precisó.

Adicionalmente, la Intendente recalcó que la medida no regirá para aquellos funcionarios “de 70 años o más, embarazadas, personas que presenten o hayan tenido contacto directo con personas positivas por Covid-19 y aquellas personas que, de acuerdo a su condición de salud, aun cuando no sean mayores de 70 años, tengan preexistencias o situaciones que los hagan más vulnerables a poder contraer o tener una condición inmunológica deprimida para enfrentar esta enfermedad”, dijo.

Por último, Geoconda Navarrete envió un mensaje a los funcionarios públicos, instándolos a seguir con su labor –esta vez de manera presencial- y cumplir con la medida ya que “hoy día como funcionarios públicos debemos pensar en la inmensa mayoría de ciudadanos, que necesitan hacer consultas y trámites que muchas veces tienen que ver con cosas vitales de su vida diario y por eso, la vamos a realizar conforme a los criterios que se nos ha instruido, dándole una mirada a aquellas funciones críticas para mantener el funcionamiento y acceso expedito de nuestros vecinos –que hoy día también lo están pasando muy mal- a los diferentes beneficios que está entregando nuestro gobierno para disminuir los graves impactos que nos están afectando con motivo del Covid-19; y como siempre, la labor de los funcionaros públicos es indispensable”.

Vacunación

Probablemente, el ingreso escaso del virus Covid-19 en la región de Aysén, haya repercutido en el alto porcentaje de vacunación que se exhibe a la fecha. De acuerdo al Servicio de Salud, a la fecha se han vacunado 38 mil 299 personas, que equivale al 83% de la población objetiva.

En relación a lo mismo, la seremi Alejandra Valdebenito anunció que a contar del lunes 20 “se comienza a dar término al proceso de vacunación escolar infantil, de tal manera que, reiteramos el llamado a los padres y apoderados que puedan ir en este periodo donde los establecimientos están cerrados gracias al esfuerzo de sus directores para abrirnos sus puertas”.

Eso sí, la autoridad sanitaria recordó a los padres y apoderados poder acudir “todos con sus mascarillas, un solo adulto con niño, de tal manera de hacer un procedimiento expedito, con distancia y con los elementos de protección para nosotros los adultos y nuestros niños”.