“Yo Jaime Mañalich, soy partidario de que las escuelas rurales y todas las escuelas de lugares donde no hay epidemia y pongo el caso de Aysén en particular, deberían volver el 27 de abril”. Estas fueron las declaraciones que el Ministro de Salud dio a un medio de comunicación a nivel nacional y que encendió las alertas en nuestra región.

Aysen.- “Las declaraciones del Ministro de Salud con respecto a retomar la normalidad en la región, creo que es tremendamente inconsecuente. Aquí se está pensando de mala forma, no se puede llegar y decir hoy que tenemos que retomar la normalidad porque no tenemos contagiados. Es justamente para lo que hemos estado trabajando, nos hemos peleado entre nosotros para poder tener una barrera sanitaria, para tener lo que tenemos hoy día, así es que, volver a clases es inconsecuente. Junto a nuestros abogados, estamos estudiando presentar un recurso de protección a favor de los alumnos, de los profesores y de los aiseninos, porque creo que esto no puede seguir adelante. No se puede volver a la normalidad justo cuando van a comenzar las enfermedades respiratorias, yo creo que ese es un desconocimiento total de nuestra región por parte del Ministro”.

Cristian Arregui, presidente del sindicato de trabajadores del colegio Santa Teresa de Puerto Aysén, también se refirió a las palabras del titular de salud.

“Las últimas declaraciones del Ministro Mañalich, me parecen preocupantes por decirlo menos. Y la verdad es que, una preocupación que ha ido lamentablemente en aumento en estos días, todos hemos escuchado como el Presidente de la Republica este fin de semana ha llamado a un reintegro de manera paulatina de los empleados públicos a sus funciones. También se ha encendido la polémica en relación a la reapertura de los distintos centros comerciales y malls a lo largo de todo el país, lo cual es preocupante porque a todas luces nos parece algo prematuro. Todos sabemos que en algún minuto tenemos que volver a la normalidad y también deseamos que eso ocurra, todos sabemos que a su debido tiempo las clases deben retomarse, que a su debido tiempo los comercios deben abrirse, que tenemos que volver a los trabajos, por supuesto que sí, pero a su debido tiempo. Son las mismas autoridades las que en otras oportunidades nos han dicho que todavía no hemos llegado a lo peor, en relación a los contagios y a las muertes por coronavirus en nuestro país. Es decir, todavía no llegamos al pick y ya se está hablando de una vuelta a la normalidad”.

En total desacuerdo con lo planteado por el Ministro Mañalich, se mostró el secretario de Fenpruss en Puerto Aysén, Jorge Salfate.

“Nosotros no estamos de acuerdo, creemos que hay un riesgo de contagio latente de la enfermedad, en especial ahora que en dos o tres semanas se espera el pick a nivel nacional y obviamente la empresa acuícola hoy día está trabajando, está trayendo gente a la región de otras zonas del país, entonces, es muy fácil que podamos tener contagios y brotes dentro de la región. Sumado a eso, cada vez nos vamos acercando más al invierno, en esta región ya bajaron las temperaturas, por ende, hay un mayor consumo de leña y la contaminación rápidamente va aumentando, eso sumado a las enfermedades propias de la época y sumado al coronavirus, puede causar un colapso a nivel de los servicios de salud. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con lo planteado por el Ministro de Salud, lo rechazamos totalmente, no creemos que Aysén tenga que ser la punta de lanza para esta normalización, donde el Gobierno pretende privilegiar lo económico por sobre la vida de las personas”.

En toda la región de Aysén autoridades y dirigentes se están manifestando a través de los medios de comunicación y las redes sociales, rechazando categóricamente lo planteado por el Ministro Jaime Mañalich.