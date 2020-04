Región registró 16 días sin contagios positivos por el virus. Proceso de vacunación alcanza el 83% de cobertura a poco más de un mes de iniciado.

Coyhaique.- Un mes se cumplió este lunes 20 de abril desde que se instaurara el toque de queda en el país, a fin de evitar el tránsito de las personas con motivo del Covid-19.

De acuerdo al General de la Defensa Nacional de Aysén, Joaquín Morales, durante ese lapso de tiempo “hemos fiscalizado un total de 2.891 personas, de las cuales han sido infraccionadas 275 personas”.

En otra materia, Morales se refirió al ingreso durante el mismo periodo de tiempo por las aduanas y barreras sanitarias durante los primeros 30 días del Estado de Excepción “han ingresado 8.929 personas y 3.110 vehículos motorizados; en el mismo sentido existen controles sanitarios internos donde además se han fiscalizados 7.629 personas y 3.783 vehículos”, dijo.

Regreso Funcionarios

Por su tercer día consecutivo, la intendente se refirió a el instructivo emanado el día viernes sobre el retorno gradual de los funcionarios públicos a sus puestos de trabajo, instancia donde aprovechó de agradecer a quienes aceptaron el retorno.

“Yo quiero agradecer a todos los funcionarios que acogieron este llamado porque no cabe duda que la comunidad necesita del quehacer que nosotros realizamos día a día; y puedo dar cuenta que solo en esta Intendencia llegaron muchas personas a recibir atención presencial y también muchos llamados telefónicos a los cuales vamos dando respuesta, porque sabemos que hoy más que nunca la comunidad necesita a sus funcionarios públicos trabajando y entregando las prestaciones que hoy día se hacen necesarias”, declaró.

Acto seguido, la ejecutivo volvió a aclarar que la medida anunciada el viernes pasado rige única y exclusivamente “esto es algo gradual, no es inmediato. Hoy día estamos conviviendo con esta pandemia pero quienes somos funcionarios públicos sabemos que nos debemos a nuestra gente y, este retorno gradual significa que están exentos las personas mayores de edad, personas que formen los grupos de riesgo y quienes hayan estado en contacto con casos positivos; no queremos exponer a ningún funcionario público, lo que estamos pidiendo es que aquellos que no estén en grupos de riesgo, y se entreguen las condiciones sanitarias, puedan hacerlo (retornar) conforme a los planes que ellos mismos trabajen con sus autoridades respectivas”.

Casos COVID

Al día domingo 19 de abril, en la región de Aysén se habían llevado a laboratorio para análisis un total de 312 sospechas, de las 301 han sido descartadas; con 7 casos positivos, con cuatro muestras a la espera de resultado.

En tal sentido, la intendente y ejecutivo “estas cifras nos llevan a poder insistir y reiterar todas aquellas medidas que sean necesarias para que podamos estar más protegidos; como mantener el distanciamiento físico, así como también el lavado frecuente de manos y el uso de mascarillas. Medidas que a la fecha nos ha permitido no tener más contagios, ni contar con brote comunitario como asimismo no requerir de camas críticas u hospitalizaciones complejas”.

Por su parte, la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, resaltó que en la región “llevamos más de 14 días sin contagios positivos por Covid-19 en nuestra región y tenemos en este momento 13 personas en cuarentena estricta, que involucra a los pasajeros del ferry y casos que aún están en sospecha”, precisó.