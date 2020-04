Luego de los últimos anuncios del gobierno, que se refieren a la “nueva normalidad” que hay que ir adoptando a nivel país, dado que “deberemos vivir con el Coronavirus entre nosotros por un periodo que estimamos en hasta dos años”, en palabras del presidente de la República, Sebastián Piñera, en cadena nacional televisiva; y que, en definitiva, implica el pronto regreso a clases presenciales por parte de los estudiantes, y de los empleados públicos a sus funciones, especialmente aquellas ligadas a atención de público; son varias las voces que se han levantado.

Puerto Aysen.- Más aún, considerando las recientes declaraciones emitidas por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien señaló que “el riesgo por contagio de coronavirus para la población de Aysén es de 0%”, por ello a su juicio, las medidas de volver a la cotidianidad serían más que justificadas, especialmente en este territorio.

Al respecto, este lunes arribaron hasta el edificio municipal, dirigentes y representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Colegio de Profesores Aysén, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), Confederación Nacional de Profesionales de Servicios de Salud de Chile Base Aysén (FENPRUSS), Jardines Infantiles VTF y Asociación Nacional de Empleados Municipales de Chile (ASEMUCH), quienes conjuntamente solicitaron una reunión con el alcalde aysenino, Luis Martínez Gallardo.

En el auditorio se congregaron con la autoridad comunal y la administradora municipal, Felisa Ojeda, con quien se conversó respecto al escenario actual en el marco de la emergencia sanitaria y cómo estos anuncios podrían afectar gravemente la salud y bienestar de los habitantes de la región y comuna.

En este sentido, se consensuó que hoy no están las condiciones técnicas ni científicas para que aquello sea posible, aludiendo factores como escasez de elementos de protección personal (EPP), ya que por la masiva demanda muchas órdenes de compra se encuentran congeladas a nivel central, así como la falta de educación en niños, especialmente, respecto al uso de mascarillas y distanciamiento social, entre otras.

De esta manera, tras exponer la situación de cada gremio y la forma en que finalmente repercutirá en la población, pese a que hoy el virus no sea comunitario, los dirigentes y representantes ofrecieron al edil su disposición para trabajar en conjunto y tomar acciones de forma mancomunada que apunten a enfrentar el COVID-19, resguardando a la población aysenina.

POSTURAS

“Nosotros como ANEF con toda la fuerza a través de nuestras directrices a nivel nacional y de todas nuestras organizaciones sindicales, venimos a decir que no a esta decisión venida desde Santiago, es una decisión abusiva de una autoridad hacia los trabajadores. Así que hoy encontrar el respaldo en una autoridad local es muy reconfortante y también como sector junto a otros sectores, queremos establecer una mesa de trabajo y ponernos a disposición del alcalde y de lo que se pueda hacer para entre todos sacar adelante esta lucha, porque es una lucha país, una lucha mundial y una lucha como región y comuna. Gracias a Dios no tenemos hoy fallecidos y queremos salir invictos de esto. Si quieren acusarnos de alarmistas más adelante que lo hagan, pero preferimos ser alarmistas que estar lamentando pérdidas humanas”, indicó Rafael Saldivia, delegado de ANEF Aysén.

Por su parte, Paola Brevis, representante del Colegio de Profesores Aysén, junto con agradecer la disposición de la primera autoridad comunal respecto a considerar las demandas gremiales, relevó la posibilidad de acercar la realidad que hoy viven las familias en la comuna. “Queremos darles la tranquilidad a nuestros estudiantes y apoderados de que el sistema educativo en este momento tiene que direccionarse al tema humano, a la contención de alumnos y familias, y no necesariamente al hostigamiento en cuanto a las calificaciones y a los contenidos. Ya hay una orden ministerial que dice que no se pueden calendarizar evaluaciones, ni mucho menos calificar, así como tampoco pasar contenidos nuevos. Sabemos que a nivel país han aumentado enormemente los niveles de violencia intrafamiliar y no queremos someter a más estrés a nuestras familias. Lo que nosotros como docentes proponemos es reforzar contenidos que ya hayan sido adquiridos en períodos anteriores”, dijo agregando que ”nosotros en conjunto a los gremios, a los sindicatos así como el municipio estamos completamente a favor de cuidar a la población y no sobreponer los intereses económicos a ello”.

Para FENPRUSS Aysén, el plan de acción que ha liderado el municipio aysenino desde el primer día de este virus en la región “son, básicamente, los mismos lineamientos que FENPRUSS a nivel nacional. Por eso, queremos entregarle el apoyo al alcalde, en cuanto a condenar el tema gubernamental que llama a la normalidad. Hoy no hay aspectos técnicos ni científicos que nos hagan volver a la normalidad porque la curva no se ha aplanado, de hecho, va en aumento. En la región tenemos un peak en cuanto al invierno en los meses de mayo, junio terminando en septiembre, por lo tanto, las condiciones bajo ningún punto de vista están dadas para volver, independiente de que en la región no tengamos ningún caso, tenemos que mantenernos así”, expresó César Cárcamo, en representación del sector salud.

El profesional añadió que “de todas maneras, queremos hacer un llamado a la comunidad, contarles que los profesionales se están capacitando para poder abordar esta situación. Se ha programado, además, hacer algunas educaciones en cuanto a la utilización de elementos de protección personal. Contamos con estos elementos de aquí a un par de meses para los funcionarios, y para los pacientes que los requieran. Sí, los casos más graves se van a atender en Coyhaique, donde cuentan con las condiciones técnicas para hacerlo”.

Tras la reunión, el alcalde Luis Martínez, destacó el que se hayan congregado estas organizaciones “porque son vecinos nuestros, y eso es lo que han venido a decirnos hoy día, que son parte de la comunidad, que si bien es cierto, están en distintas áreas, están a disposición también de la ciudad y la comuna. Están solidariamente apoyando, pero también reforzando la postura que hemos tenido respecto de esta no vuelta a clases, de esta no vuelta a trabajar. También nosotros como municipio tenemos que apoyarlos y decir que no es bueno que los funcionarios de servicios públicos vuelvan a trabajar todos presencialmente. Todos han estado haciendo la pega de una u otra forma, así que tenemos que ver de qué manera eso se puede mejorar, pero no a costa de correr riesgos de infección, sobre todo de este virus que es aún desconocido y por ello, nosotros no podríamos tomar una decisión tan apresurada como es que todos vuelvan a trabajar”.

“Estos gremios, estos vecinos han visto una apertura de este alcalde desde el primer día, y que es con todos. Aquí no hay colores, no hay tendencia política. Esto me ha gustado mucho porque creo que hay una muestra de altura de miras en cada uno de quienes están dirigiendo estas organizaciones. Que apoyen al municipio, es que apoyen a Aysén. También nosotros tenemos que respaldarlos en sus decisiones, sobre todo en esta, que son muy en común. Así que se arma desde este momento un trabajo en conjunto en que vamos a poder estar comunicados, de línea abierta, de ideas, de poder hacer que tengamos un mínimo de equivocaciones posibles y quien gane sea la gente”, finalizó.