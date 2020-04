En las últimas horas, personal de la Segunda Comisaria de Carabineros de Puerto Aysén, ha sido advertido a través de redes sociales de un sujeto que estaría protagonizando algunos delitos como, maltrato animal, daños y agresión a mujeres.

Puerto Aysen.- “Hacer referencia de un procedimiento en el cual Carabineros toma conocimiento a través de redes sociales, toda vez que, un sujeto en situación de calle, el cual es conocido por parte del personal, agrede a un can y realiza algunos desorden en algunos sectores de la comuna”, son los primeros antecedentes entregados por el subcomisario de los servicios, Capitán Rodrigo Espinoza.

Según añadió el oficial de Carabineros, “hay que hacer presente que este individuo ha sido detenido por parte del personal de Carabineros de Puerto Aysén en más de veinte oportunidades, por diferentes delitos, robo, hurto, porte de arma blanca, entre otros. El cual es formalizado por el Ministerio Publico y posteriormente dejado en libertad”.

Según las denuncias que aparecen en redes sociales, el sujeto tendría esquizofrenia, pero lo manifestado por el Capitán Espinoza, descartaría que este individuo presente algún antecede de salud con esas características. “Este sujeto se encuentra en situación de calle, no mantiene ningún antecedente respecto a este problema psiquiátrico, no hay nada, ningún registro con respecto a esa situación”.

Personal de la Sección de Investigación Policial y de servicio en la población, durante la tarde de este sábado ubicaron en una céntrica calle de Puerto Aysén al sujeto que era buscado por las denuncias de hechos que estaría protagonizando y que fueron denunciados mediante redes sociales.

Entre los comentarios y quienes publicaron esta información particularmente en Facebook, indican que el sujeto permanentemente molestaría a mujeres en la vía publica e incluso habria llegado a agredir a alguna de ellas.