Geoconda Navarrete además encabezó COE provincial en Capitán Prat, donde también supervisó las viviendas para los médicos y profesionales de la salud de Cochrane. Región no registra casos positivos por Covid-19 hace 21 días.

Aysen.- Tres jornadas de trabajo en terreno culminó la Intendente Geoconda Navarrete –junto a la autoridad sanitaria Alejandra Valdebenito y el General de la Defensa Nacional de Aysén Joaquín Morales- donde recorrieron cuatro de las dieciséis aduanas y barreras sanitarias establecidas a lo largo y ancho de la región debido a la pandemia Covid-19, en donde hace 21 días no se registran casos positivos.

Así las cosas, las autoridades inspeccionaron los puntos levantados en Puyuhuapi y La Junta en la zona norte, y en Cerro Castillo y Cochrane en la zona sur, donde observaron el trabajo que allí entregan los funcionarios de Salud, Carabineros, Ejército y de las gobernaciones y municipios respectivos.

Tras la inspección, la ejecutivo Geoconda Navarrete explicó que “pudimos verificar el trabajo efectivo que cumplen las aduanas y barreras sanitarias” agregando que también pudo “recoger las inquietudes de la comunidad respecto de las certezas y el apoyo que nos pueden entregar este tipo de medidas para controlar la pandemia en nuestra región”, dijo.

Además, la intendente dijo que tras las conversaciones diarias y en terreno con los alcaldes de las comunas tienen como fin “ir perfeccionando las medidas, las cuales sin duda no tienen ningún efecto si la población no las cumple o acata y entiende que todo ello es el post de poder mantener las condiciones sanitarias, es decir, la salud de nuestra población”.

Por su parte, la seremi Alejandra Valdebenito señaló que desde el ministerio de Salud “desde el minuto uno comenzó a generar estrategias para mantener el control de esta pandemia y nos ha pedido que como región de Aysén instalemos aduanas y en este recorrido que hicimos con la intendente pudimos ver en terreno las barreras que mantienen la vigilancia de la misma gente, y que ha contado con el compromiso de municipios como Ibáñez, Cochrane, Villa O´Higgins, Tortel, entre otras”.

Alcaldes

Una valoración similar plantearon los alcaldes de las comunas de Cisnes y Cochrane –Francisco Roncagliolo y Patricio Ulloa respectivamente- al constatar el trabajo a diario, que se ve reflejado en las cifras que la región exhibe actualmente.

El tal sentido, Francisco Roncagliolo indicó que “como municipalidad llevamos 38 días efectivos de trabajo y tenemos 2 aduanas –La Junta y Puerto Cisnes- pensando en poder tener una trazabilidad y un control interno y sabemos que también beneficia a la región ya que somos la puerta de entrada”, dijo.

Su par de Cochrane, Patricio Ulloa, planteó que la barrera instalada en su comuna y en la provincia en general “afortunadamente hoy día tenemos una comunidad muy comprometida en Cochrane, un vecino nos facilitó un conteiner, otro vecinos nos prestó sus instalaciones sanitarias y tenemos funcionarios de la municipalidad, gobernación y de la autoridad sanitaria; y yo creo que las barreras han sido bastante efectivas, a pesar de las dificultades que tiene una persona de afuera y le explicamos la razones por las cuales no puede ingresar a la ciudad”, indicó.

Por último, el jefe comunal reiteró que las barreras o puntos de control establecidos por el Gobierno y los municipios “ha servido para contener y educar a la gente a raíz de esta pandemia sanitaria, por lo tanto, creemos que han servido para tomar conciencia de que estamos ante una situación muy delicada”, concluyó.

Vacunación Influenza

En relación al proceso de vacunación contra la influenza, desde la seremi de Salud precisaron que a la fecha se han inmunizado 41 mil 311 personas, alcanzando así una cobertura regional del 89,9%.