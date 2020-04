El pasado lunes 13 de abril, el pequeño Bastián, de tan solo seis años, comenzó a sentirse mal, lo que generó que su madre, Deysi Reyes, intentara una atención por parte del médico Camilo Ahumada, a cargo de la posta rural de Villa O’Higgins.

Villa O”higgins.-mLa madre del menor acusó que “empezó con unos problemas para orinar y con dolor abdominal alrededor del ombligo, llamé a la posta y me dijeron que el doctor no estaba atendiendo, por lo cual, esto fue en la noche, en esos momentos parecía que era una sistitis. El doctor, vía whatsapp, porque es la única manera que tiene de atender, le dijo a Evelyn (técnico en enfermería), que le diera un antibiótico, se le dio el medicamento por 7 días y continuaba con los mismos síntomas, yo le rogué varias veces si le podían hacer una ecografía y me dijo que no”.

Esta acongojada madre asegura que el día lunes 20 Bastián empeoró su condición, una semana después que pidiera atención de salud presencial con el médico de la posta rural.

De forma explícita, la madre del menor asegura que “Bastián comenzó a sangrar cuando defecaba, ante lo cual yo vuelvo a llamar a la posta, va Evelyn a la casa, lo revisamos, porque pensamos que se había hecho alguna herida, pero no tenía nada. Se le pidió al médico que lo revisara, pero poco caso hace, él viviendo a cien metros de mi casa, no tuvo la decencia ni se puso la mano en el corazón para atender a un niño”.

Bastián es un niño de seis años que se atiende además en el Centro Teletón de Coyhaique, lugar donde incluso solicitó ayuda, ante la falta de una atención presencial por parte del profesional, quien, ante las amenazas de denunciar el hecho realizadas por la madre, recién atendió de forma presencial al menor, asegurando que su patología era solo una diarrea producto de los antibióticos que él mismo recetó.

Pese a todo, Deysi Reyes aseguró que su hijo “fue trasladado finalmente a Coyhaique, le encontraron dos bacterias, llegó y le hicieron exámenes, le hicieron una radiografía, una ecografía y el día miércoles se le hará una endoscopía”.

El pequeño Bastián por ahora se mantiene internado en el Hospital Regional, en compañía de su madre y lejos de su casa en el sur austral de la región. El deseo de su madre es que al doctor Camilo Ahumada, “lo saquen de Villa O’Higgins, él no es médico para la localidad, está ganando la plata sentado allá”.