Durante los últimos días en Puerto Aysén un joven ha causado preocupación en la comunidad, debido a algunos hechos que ha provocado por una enfermedad psiquiátrica, donde ha ocasionados daños a la propiedad pública y privada, además de haber ocasionado lesiones graves a algunos animales en la vía pública, llegando a ser detenido por Carabineros.

Puerto Aysen.- Ante esta situación la Agrupación de ayuda y rescate animal AYRA, la Concejala Ximena Novoa y Ana María Peede se reunieron con el Gobernador de Aysén, junto a la Abogada y Encargada de Seguridad Pública para tratar de buscar una solución ante esta problemática ante esta situación.

Sergio Contreras Pdte. de AYRA señalo al respecto “Ojalá de lo que se habló se saque provecho y que se actúe de rápida manera, porque sabemos la preocupación que existe en la ciudadanía producto de este joven con problemas de salud mental, por esta razón el Gobernador tiene la disposición de realizar todo lo que esté al alcance para poder realizar algunos tramites de tratamiento del joven y para no después estar lamentándonos.

Por su parte el Gobernador de Aysén Manuel Ortiz se refirió a lo tratado en este encuentro “Muy preocupados me vinieron a plantear el tema que está ocurriendo con un joven que aparentemente tiene problemas psiquiátricos y que lamentablemente no puede ser tratado en la región porque no se reúnen las condiciones, por lo tanto nos reunimos nuevamente donde le anunciamos que se usará una estrategia lo más rápida posible y que pueda responder a la preocupación de nuestra gente”.