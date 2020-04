Este lunes 27 de abril, la Clínica Municipal de Salud de Chile Chico, retomó la atención presencial a la comunidad con diversas medidas preventivas y de cuidado a los pacientes que llegan hasta este recinto asistencial.

Chile Chico.- Como novedad, se inauguró un túnel sanitizador, para que todas las personas que ingresen al lugar pasen por esta instalación, donde también se dispone de alcohol gel y al interior de la clínica, para quienes no posean, se entregarán mascarillas.

Estas medidas se suman a las que ya ha adoptado el Municipio de Chile Chico en bien de la ciudadanía para prevenir el coronavirus. Tal como lo señaló el Alcalde Ricardo Ibarra.

“Esta es una acción más frente a la pandemia que afecta a todo el mundo, en realidad nos ha hecho ser aún más participativos del desarrollo de las comunidades en el contexto de que tenemos una inmensa clínica, con toda la tecnología, todas las capacidades y todos profesionales. Por ello, no es posible que nos quedemos inmóviles y no podamos utilizarla, así es que, para que vuelva a funcionar con atención presencial, se adquirió este túnel, que es el primero que hay en la región por parte de los municipios. Esto nos va a permitir poner a disposición de la comunidad la clínica con todo su equipo de profesionales y con un trabajo en coordinación con el hospital de Chile Chico, desde donde se harán algunas derivaciones. Así es que, contento por el esfuerzo que hacen nuestros trabajadores por ponerse a disposición de nuestras comunidades, porque en los momentos más difíciles igual estamos ahí”.

Alex Valdés, jefe de proyectos de la empresa “Nórdica Group”, entidad proveedora del túnel sanitizador y a cargo de capacitar a los funcionarios de la clínica municipal de Chile Chico, detalló los aspectos técnicos de la estructura que se incorpora al recinto municipal.

“Es un túnel sanitizador, que cumple con la normativa presentada por el Ministerio de Salud, incluyendo las modificaciones realizadas el día viernes 24 recién pasado. Es un túnel sanitizador con una cubierta de policarbonato anti hongos, que cuenta con una bomba de 0,5 hp la cual es accionada por un sensor de movimiento, este sensor activa a su vez tres boquillas de aspersión, que producen el efecto lluvia o microgota. El elemento utilizado es acido hipocloroso, esto lo obtenemos a través de la mezcla de agua e hipoclorito de sodio, actualmente este es el único producto químico que podemos utilizar en estas instalaciones sanitarias”.

Finalmente, la enfermera clínica a cargo del recinto de salud municipal, Ginnette Catricura, recalcó que el túnel sanitizador es, “un complemento para poder llevar a cabo las medidas de seguridad tanto para el usuario como para el personal de salud. Luego del uso de esta estructura, se dispone de alcohol gel y al momento de entrada a la clínica, además contamos con elementos de protección de personal como mascarillas, como así también, control y medición de temperatura a las personas que tengan alguna sospecha de problemas respiratorios”.