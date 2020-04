Con estrictas medidas de seguridad para cuidar a usuarios/as y funcionarios/as, el Instituto de Previsión Social atenderá de lunes a viernes, entre 8:30 y 13:00 hrs. La autoridades solicitan preferir canales virtuales www.chileatiende.cl y call center 101.

Aysen.- El Instituto de Previsión Social, IPS, ChileAtiende ante la emergencia sanitaria a causa de la pandemia de Covid 19 que está viviendo nuestro país, estuvo las últimas semanas atendiendo algunos días de la semana en Coyhaique y Puerto Aysén. A partir del lunes 27 de abril, ambas oficinas volverán a atender de lunes a viernes, en la mañana, bajo estrictas medidas de seguridad y dando prioridad a los trámites que solamente pueden realizarse de manera presencial.

La Seremi Andrea Ponce comentó sobre la medida que busca apoyar a los usuarios/as de la región, sobre todo a los adultos mayores y personas más vulnerables, que requieren realizar trámites presenciales en el IPS, “Queremos comentarles que a partir de este lunes 27 de abril, el IPS ChileAtiende va a empezar a atender todos los días de la semana desde las 8:30 hasta las 13:00 hrs. El Presidente Sebastián Piñera nos pidió empezar a volver a atender como servicios públicos de manera gradual y por supuesto, tomando todas las medidas de seguridad y de salud, respecto de quienes son nuestros usuarios, pero también de nuestros funcionarios. ChileAtiende tiene entre sus grupos objetivos a personas que son adultos mayores, personas vulnerables y personas con discapacidad en su mayoría, quienes no tienen acceso a tecnología o no saben cómo acercarse a ella y en este sentido, es importante que como servidores públicos podamos estar con la comunidad. Queremos pedirle a los más jóvenes y tecnológicos que sigan haciendo sus trámites de manera online, pero quienes no puedan, se acerquen a nuestras oficinas con toda confianza, tenemos el espacio en nuestras oficinas preparado para atender según el Covid19, con la separación que se nos pide, con alcohol gel, nuestros funcionarios con mascarillas, manteniendo la distancia a través de unos separadores de atención de usuarios. Así que les pido ir con mascarilla, respetando las instrucciones que los funcionarios les den, porque aquí tenemos que preocuparnos de la salud de todos, de las personas que atendemos, pero también de la salud de las personas que son las que atiende”, afirmó.

Carlos Rodríguez, Director Regional de IPS ChileAtiende, explicó sobre las atenciones de la institución “El Instituto de Previsión Social, IPS ChileAtiende, informa a todos sus usuarios y a todo el público en general, que durante esta semana, del 27 al 30 de abril, estará funcionando con sus oficinas de Coyhaique y Puerto Aysén, en horario de 8:30 a 13:00 hrs. Los invitamos a que prefieran nuestros canales no presenciales, esto es el call center 101, el cual en este tiempo está bastante saturado, así que les pedimos paciencia y chileatiende.cl. Si usted requiere un trámite y no puede tener acceso a estos dos medios de atención, le contamos que en la oficina estamos con todas las medidas de seguridad. Nuestros funcionarios están dotados de elementos de protección personal, que nos permiten asegurar una atención adecuada. Les pedimos comprensión porque no vamos a tener a todas las personas en la sala de espera, atenderemos por turnos, pero estamos a su servicio, como siempre lo ha estado el IPS”, mencionó.

Las oficinas unipersonales de Cochrane, Chile Chico y Puerto Cisnes se encuentran atendiendo telefónicamente, lo cual se mantendrá hasta que cuenten con las medidas de seguridad necesarias. Por otra parte, cabe detallar que el IPS continúa teniendo a sus funcionarios/as pertenecientes a grupos de riesgo en modo teletrabajo, para evitar su exposición.

Priorización de trámites y medidas extraordinarias

En el ingreso a las oficinas se está realizando una priorización de las consultas, derivando a atención presencial, telefónica o vía página web. Los trámites prioritarios presenciales son los relacionados con la obtención de Clave Única, solicitudes de pensiones, de aportes previsionales, bodas de oro e Ingreso Mínimo Garantizado.

Esta semana se habilitó un nuevo sistema para obtener poderes ante un oficial del IPS mediante videoconferencia. Para ello, se debe llamar al teléfono 600 440 0040, donde se agendará un día y hora para realizar el trámite virtual con el apoderado. El requisito es contar con un celular que pueda recibir videollamadas. Junto a ello, los mandatos que vencieron a partir de marzo, se renovaron automáticamente hasta octubre de este año.

Otra de las medidas es la atención preferencial a los adultos mayores en la Caja de Compensación Los Héroes, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs.

Además, desde el 1 de abril, ya son más de 2.800 usuarios/as que en nuestra Región de Aysén están recibiendo sus pagos directamente en sus cuentas RUT. Quienes deseen cambiar su modalidad de pago de preferencial a electrónica o desean revisar si se cambió automáticamente, puede ingresar a www.chileatiende.cl o llamar al teléfono 101.