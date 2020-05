Luego de gestiones realizadas por la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt, se aseguró la conectividad aérea de Aysén durante mayo.

Aysen.- A raíz de gestiones realizadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la línea aérea LATAM accedió a mantener un viaje comercial de pasajeros en la semana durante el mes de mayo para la región de Aysén.

Cabe recordar que el pasado 24 de abril, la empresa dio a conocer su decisión de cancelar su operación en la región, indefinidamente a partir de mayo. A raíz de este anuncio y tras gestiones ministeriales, se logró que se entregara una conectividad parcial, para el traslado de encomiendas y valijas críticas, tales como insumos médicos, muestras de laboratorio y otros, con 5 viajes a la semana.

El seremiTT Fabián Rojas indicó que si bien dadas las circunstancias de la emergencia sanitaria por Covid-19 se han desincentivado los viajes, es vital mantener servicios de conectividad aérea que permitan trasladar a quienes viajan, ya sea para acceder a atención de especialidades médicas no presentes en la región o bien, por asuntos laborales.

“Producto de las gestiones que hizo la Ministra Gloria Hutt, la inquietud de los parlamentarios y también de nuestra Intendenta Regional, Geoconda Navarrete; la empresa LATAM tomó la necesidad de mantener un vuelo comercial a la semana para pasajeros que deban trasladarse por temas médicos urgentes, o por temas laborales. Reconocemos también que ha sido un esfuerzo mantener este servicio de conectividad, sin embargo aseguramos a la población de que se van a mantener todos los controles de la autoridad sanitaria que se han ejercido previamente”, aseguró Rojas.

De la misma manera, la autoridad reiteró a la comunidad el llamado a evitar los viajes a fin de evitar la exposición a posibles contagios, y mantener de esta forma las bajas cifras que se exhiben regionalmente, respecto al resto de Chile: “Repetimos a la comunidad que estos son vuelos para casos de necesidad, llamamos a no utilizar este servicio para casos que no sean estrictamente necesarios y dejar estos espacios disponibles por temas médicos o laborales.”