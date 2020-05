Dirigentes sociales, sindicales y vecinos de Chile Chico justo para la conmemoración del día internacional del trabajador se reunieron para analizar el complejo escenario económico y laboral que enfrentan los vecinos y vecinas de la comuna.

Chile Chico.- Una olla común en la sede del sindicato de la construcción fue el punto de encuentro y dialogo en torno a la difícil realidad de la zona.

“Esta conversación tan larga y sincera que tuvimos, donde se plasmó en decir, aquí estamos amigos, hemos estado dispersos, distantes y es hora de que los trabajadores nos unamos. Todos coincidimos en eso y en la creación de este frente de trabajadores que va a empezar a poner ciertos puntos sobre la i con el tema de la economía y el quehacer de la comuna y de la provincia. Aquí hay muchas cosas sobre las cuales se manifestaron todos los líderes, pero principalmente es la carencia de oportunidades y de desarrollo económico. Tenemos un Estado tan limitado en ese sentido, que aquí estamos supeditados a lo que diga el Gobierno de turno y listo, no hay industria, no hay actividad económica de ningún tipo, pero con o sin Covid, o sea, no hay, no existe”, indicó Glen Cáceres.

El dirigente social, agregó que la visita de autoridades de Gobierno a la zona deben ser para anunciar nuevas y grandes noticias, no para seguir potenciando el asistencialismo, recalcó Cáceres.

“No podemos tener por ejemplo la visita de una Intendenta que venga a repartir la leña de Conaf y algunos sacos de papas, aquí necesitamos que venga a decirnos, sabe que, hemos decidido apoyar tal proyecto, los dineros están, pero no esto de venir a hacer asistencialismo y en un afán casi de campaña política. Son tiempos de crisis, tengan un poco de respeto por la gente por favor, nosotros esperamos más de las autoridades, eso es gran parte de lo que aquí en más como trabajadores vamos a intentar, recobrar la dignidad que necesitamos y que se nos debe como trabajadores. El trabajador es una persona digna, no es un sujeto de lastima, de compasión o de asistencialismo, no, a mí no me traigas cositas para una canastita familiar, a mi tráeme trabajo que yo me lo voy a ganar”.

En tanto, Margarita Alarcón, presidenta del sindicato de la construcción en Chile Chico junto con destacar el trabajo de todas y todos los hombres y mujeres del territorio, manifestó que en estos tiempos difíciles la idea es unir fuerza entre dirigentes y sus bases.

“La reflexión de hoy es decirle a nuestra comunidad, a nuestros socios, nosotros estamos uniendo fuerzas, somos un grupo que nos hemos reunido en el sindicato conversando, viendo que vamos a hacer más adelante y donde pedimos que nos apoyen. Nosotros estamos confiados que de esto va a salir algo bueno, queremos trabajar en conjunto con todo este grupo de gente que tiene muchas ideas buenas, esto me fortalece mucho, me ayuda a entender y hoy día salgo con la esperanza de seguir haciendo muchas más cosas. Quiero que la comunidad tenga presente y que ponga sus manos en nosotros, que nos apoyen y que sigan confiando en nosotros, porque queremos hacer muchas cosas y que Chile Chico surja, salga adelante con el tema laboral”.

La dirigenta del sindicato de la construcción en Chile Chico, hizo un llamado a las autoridades regionales a concurrir a la zona a dialogar y entregar medidas que den tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras que necesitan mayor seguridad laboral.

“Como presidenta del sindicato de la construcción quiero representar a todos mis socios y decirle a la Intendenta, al Gobierno Regional, al Core, que por favor se hagan presentes, que vengan a ver el tema de nosotros, que nos vengan a apoyar, que nos entreguen recursos y a la vez nos entreguen documentos donde nosotros podamos demostrarle a la comunidad que es lo que tenemos y en que más nos pueden ayudar. Les pido por favor que se pongan una mano en el corazón al Gobierno Regional, a la Intendenta y que nos sigan apoyando, pero la idea es que, vengan a la comuna, nos digan juntémonos y veamos cómo vamos a hacer esto. Yo les pido que nos tengan en cuenta, no nos dejen solos, si bien es cierto el alcalde nos apoya, tenemos más autoridades como el gobernador, pero pucha el caballero de repente es muy tozudo para conversar con él, tiene hijos, tiene familia, yo creo que ha pasado algunos momentos y si esta donde esta y se está ganando su plata, que demuestre su trabajo”.

Los dirigentes sociales y sindicales de Chile Chico ya se encuentran congregando y dialogando con sus pares y a quienes representan, ya que cada día que pasa el escenario laboral y económico se vuelve cada vez más crítico. Por ello, esperan la atención, el dialogo y la acción del Gobierno para avanzar en planes concretos que den tranquilidad a las cientos de familias que ven incierto el futuro laboral de sus dueños y dueñas de casa.