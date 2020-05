El Servicio tomó medidas de facilitación en el contexto del Covid-19, como la prórroga del Pasavante, la simplificación para importar insumos médicos críticos y la posibilidad de diferir el pago del IVA para los importadores.

Aysen.- En la Región de Aysén el Servicio Nacional de Aduanas ha continuado realizando el trabajo de control y facilitación del comercio exterior en contexto de la contingencia sanitaria que vive todo el país debido al Covid-19. De la Aduana Regional de Coyhaique dependen 3 pasos fronterizos con Argentina, de los cuales Río Jeinimeni (Chile Chico) y Coyhaique Alto están cerrados, aunque en el primero se mantiene un funcionario de turno para eventuales emergencias.

Todo el movimiento de carga se ha centralizado a través del Paso Integrado de Cabecera Única Huemules, donde hay una dotación permanente de 3 funcionarios, en turnos semanales con todas las medidas de seguridad y prevención, lo mismo que en la oficina ubicada en la capital regional donde la atención de usuarios se ha mantenido permanente.

En la Administración de Aduanas de Puerto Aysén la situación es similar: de la dotación de 21 funcionarios, 6 cumplen funciones presenciales en la oficina y en los puerto Chacabuco y Oxxean para garantizar la continuidad logística de despacho de carga de exportación, Zona Franca y cabotaje y embarcaciones marítimas. Mientras que en las oficinas de Aduanas de Puerto Cisnes hay 2 fiscalizadores de turno para el control de las cargas que entran y salen de la región utilizando los ferry de conectividad. Lo mismo ocurre en el control de Melinka con otros 2 funcionarios. Estas oficinas atienden el control bimodal que se produce desde el resto del país y la Región de Aysén, siendo actualmente el fuerte de la cadena logística regional.

Desde mediados de marzo el Servicio Nacional de Aduanas dispuso una serie de medidas para permitir que el comercio exterior y toda su logística se siguiera desarrollando sin contratiempos, pero anteponiendo la protección de la salud de los funcionarios, de sus familias y de las personas que trabajan en torno a este sector económico.

Como en todo el país, los equipos de funcionarios de la Región de Coyhaique han aplicado las medidas de contingencia dispuestas desde la Dirección Nacional el 18 de marzo a través de la Resolución N° 1.179. “Sin duda ha sido un tremendo desafío y responsabilidad para toda la institución, y en la Región de Aysén hemos estado trabajando arduamente para cumplir con nuestros roles. Para esto ha sido clave el compromiso de los funcionarios, tanto de aquellos que pueden realizar sus labores presencialmente como de quienes las cumplen a través del teletrabajo”, explicó el Director de la Aduana Regional de Coyhaique, Víctor Valenzuela.

Por su parte, el Administrador de Aduanas de Puerto Aysén, Elio Zúñiga, resaltó que “hemos mantenido los volúmenes de carga, por lo que ha sido muy importante la aplicación de las medidas y las coordinación de todos los equipos de trabajo para cumplir con los controles que corresponden”. Por la Región de Aysén el primer trimestre del 2020 se tramitaron US$ 42,3 millones en exportaciones, la gran parte de ellos a través de los controles dependientes de la Administración de Puerto Aysén, y US$ 600 mil en importaciones.

Las medidas de Aduanas han tenido por objetivo simplificar y asegurar las operaciones en todos los puertos marítimos, aéreos y terrestres de Chile, utilizando medios electrónicos de comunicación y otras herramientas.

Dentro de éstas destaca la determinación de suspender la contabilización del plazo de 90 días que concede el documento Pasavante para que los autos, camionetas y motos adquiridos con beneficios de Zona Franca circulen por el resto del país, con plazo de vigencia desde el 18 de marzo. De este modo, y excepcionalmente, si un usuario requiere salir por urgencia con su vehículo, los pasavantes cuyo plazo de autorización de circulación en otras partes del país expiró, continuarán vigentes sin más trámites hasta nuevo aviso.

Para quienes no tienen pasavante y lo requieren, sigue operativo el trámite en línea en www.aduana.cl, sección “Trámites en línea” y luego “Viajero turista”, habilitado en el marco de la transformación digital del servicio y del reforzamiento de los canales virtuales de atención, que permiten ahorrar tiempo y en esta circunstancia excepcional, permite a los usuarios realizar trámites sin salir de la casa.

OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR

Dentro de las medidas para el comercio exterior adoptadas por Aduanas, está autorizar las revisiones físicas (aforos) de mercancías sin la presencia de los empleados o auxiliares de los Agentes de Aduanas. Asimismo, se autoriza la otorgación de mandatos de despacho a través de correo electrónico; la posibilidad de que los Agentes de Aduanas pueden desempeñar su funciones de manera remota; y que los documentos de base que permiten tramitar importaciones y exportaciones puedan ser recibidos a través de correo electrónicos.

Adicionalmente, el 26 de marzo se emitió la Resolución N°1.313 para permitir la importación más expedita de insumos médicos críticos para afrontar el Covid-19, generando una detallada nómina de mercancías para ser ingresadas bajo esta modalidad y un procedimiento simplificado, todo en coordinación con el Instituto de Salud Pública (ISP).

En esta misma línea de trabajo, el 17 de abril la Resolución N° 1.559 estableció la posibilidad de diferir el total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de importaciones, medida dirigida a micros, pequeñas o medianas empresas cuyos ingresos anuales estén entre las 75.000 y 350.000 Unidades de Fomento, para operaciones de importación realizadas en los meses de abril, mayo y junio del 2020. Esto se hizo en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos (SII).