La tarde de este martes, un grupo de pescadores y pescadoras de Puerto Aysén, decidieron tomarse el acceso norte al puente Presidente Ibáñez, reclamando la devolución de la cuota de merluza, reunión urgente con la primera autoridad regional y mayores oportunidades de trabajo.

Puerto Aysen.- En conversación con los medios locales, la dirigenta María Ruiz, explicaba, “no estamos pidiendo bonos, lo que estamos pidiendo en estos momentos es que nos devuelvan la cuota de pescado. Porque este bono que viene ahora no es para todos, quedamos todos fuera de ello, no es para todos los pescadores, los que tienen ficha alta no les llega este bono”.

En el lugar de la manifestación la dirigenta y los manifestantes, exigían “que venga el gobernador, que baje la Intendenta, porque nosotros estamos peleando que nos devuelvan la cuota de pescado que nos quitaron, eso es lo que estamos peleando en este momento”, agregó María Ruiz.

La dirigenta, señaló también que, “hemos tenido contacto con el gobernador, con Subpesca y nos están mintiendo, porque hoy día yo vine a la reunión a Subpesca porque me dijeron que hoy entregaban documentos y es mentira, es calmante que nos están dando a nosotros y es por ello que estamos acá”.

Los manifestantes aseguraron que se están contactando con dirigentes de sindicatos de Cisnes, Chacabuco y de otras zonas de la región, con el objetivo de unir fuerzas y realizar nuevas manifestaciones. Pero insisten en reunirse con la Intendenta Geoconda Navarrete, para obtener respuestas del Gobierno en torno al petitorio de devolución de cuota. Encuentro que finalmente se fijó para este miércoles.