El abogado de la familia de Iván Vásquez, cree firmemente que, “aquí tenemos una operación huracán en Chile Chico, que llegó a la muerte, al asesinato de un ciudadano a manos de Carabineros”.

Chile Chico.- Este lunes 4 de mayo se cumplieron 6 años de la muerte en extrañas circunstancias de Iván Vásquez Vásquez al interior de la Tercera Comisaria de Carabineros de Chile Chico. Hechos que a las luz de los antecedentes y según lo ha informado el abogado de la familia, Cristian Cruz, se trataría de un homicidio.

“Han transcurrido seis años de que Carabineros de Chile Chico en la Comisaria, a la época encabezada por el señor Portilla, fue detenido y asesinado al interior del cuartel policial el ciudadano, Iván Vásquez Vásquez. Aquí Carabineros hizo grandes esfuerzos por lograr impunidad para los hechores, por cuanto y como siempre el sumario administrativo no dice nada, tal como los usuarios administrativos por las personas que terminaron con lesiones oculares durante las manifestaciones en Santiago, lo mismo que los daños oculares en las manifestaciones del movimiento social en Aysén”.

En el proceso investigativo, “actuó una perito, entre comillas, que era de Carabineros y no se inhabilitó, fue la que a juicio de esta parte ayudó a dilatar la causa, tratando de hacer creer que la víctima se había suicidado y como ya es habitual a la institución les conviene, para salvar su responsabilidad o salvar su imagen, imagen que hoy está por los suelos”.

Cuando ya los hechos estarían absolutamente claros y dan cuenta de un delito de homicidio en el que habrían participado funcionarios de Carabineros en la Tercera Comisaria de Chile Chico el año 2014, dejando a tres menores de edad sin su padre y proveedor del hogar. La institución no ha sido capaz de entregar “ni un kilo de leche a los hijos de la víctima”, señaló el abogado. “Son seis años transcurridos de este asesinato, donde Carabineros no ha pedido perdón, donde el fallecido dejó a tres hijos, todos al día de hoy menores de edad, que han vivido una situación social y económica muy precaria y donde Carabineros ni siquiera se ha acercado para entregar un kilo de leche, un kilo de harina, nada. Una falta de humanidad, una falta del sentido del pudor, una vergüenza sin precedentes”.

A raíz de las gravísimas lesiones que le provocaron la muerte a Iván Vásquez, hace imposible creer en la hipótesis de un suicidio, afirmó el abogado Cristian Cruz.

“Y este asesinato fue cometido en horario fiscal, fue cometido mientras el fisco, mientras el Estado le pagó a estos funcionarios, fue cometido en una dependencia publica y se intentó burdamente hacer creer que la víctima se había ahorcado. Una víctima que tenía su hígado lesionado, sus costillas fracturadas, lo cual hacía imposible, más otros antecedentes, si quiera suponer la tesis del ahorcamiento. Y todo indica que la persona cuando estaba grave, ya cerca de fallecer, Carabineros probablemente, le insertó un vínculo en la zona del cuello y lo apretó para intentar hacer creer que la persona se había suicidado, quedando esta marca en el cuello, marca que no es compatible con la dirección, con el sentido, que efectivamente hubiese tenido si la persona se hubiese intentado suicidar”.

