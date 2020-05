Intendente Geoconda Navarrete explicó que las medidas se incrementarán este fin de semana por el Día de la Madre “vamos a seguir cautelando que no hayan aglomeraciones de público y sin los resguardos necesarios”. Ejecutivo además aclaró que fueron cancelados todos los dineros a la municipalidad de Coyhaique para el pago de las planillas para las trabajadoras PMU.

Coyhaique.- Una reunión de coordinación y análisis sobre las medidas adoptadas sanitarias y de seguridad sostuvieron la Intendente Regional Geoconda Navarrete, junto a los gobernadores regionales, los jefes de las policías y el General de la Defensa Nacional, Joaquín Morales, a cincuenta días de establecido el toque de queda en el país y además, en vísperas del Día de la Madre.

Por ello, las autoridades políticas y policiales acordaron continuar con los procedimientos establecidos en los feriados de Semana Santa y por el Día del Trabajador, vale decir, reforzando la presencia policial y militar en las calles; pensando en que la celebración a las madres conlleva aglomeraciones en centros comerciales.

En relación a lo mismo, la Intendente Geoconda Navarrete insistió en que “seguimos trabajando porque si bien es cierto nuestra región exhibe al día de hoy cifras que son muy distintas al contexto nacional, eso no quita que bajemos la guardia como autoridades, como ciudadanos ya que debemos mantener condiciones de autocuidado para poder evitar que la pandemia llegue y si llega, evitar que esta se propague”, dijo.

Acto seguido, la Ejecutivo recalcó que “vamos a controlar, perseguir e identificar a aquellas personas que no hacen caso de las medidas porque no hay ninguna ley que nos permita mantener nuestra salud a resguardo, si no somos nosotros los primeros en acatar las indicaciones y consejos que nos entrega la autoridad sanitaria”.

Sobre la hipótesis de alza en la afluencia de público en las zonas comerciales debido al Día de la Madre, el General de la XI Zona de Carabineros, José Riquelme, advirtió que la institución “va a generar el refuerzo necesario para que se mejore la sensación de seguridad y también se controle la utilización de las medidas sanitarias como el uso de las mascarillas” indicando además que se “continuará con los controles de ruta”.

Cifras

Cincuenta días han transcurrido desde que se instaurara el toque de queda en el país, medida que rige hasta la actualidad entre las 22 horas y las 05 de la madrugada.

Sobre aquello, el General de la Defensa Nacional de Aysén, Joaquín Morales, explicó que “desde el primer día las Fuerzas Armadas y de Orden han estado, a través de un importante despliegue, ejerciendo esa labor tan necesaria de brindar dicha seguridad” agregando que la misma pretende “entregarle tranquilidad y seguridad a la población de la región”.

Respecto de la cantidad de controles efectuados a la fecha, Morales indicó que se han ejecutados “12.500 controles y en lo relacionado al toque de queda hemos efectuado un total de 3.910 fiscalizaciones”, indicó.

PMU

A primera hora de este miércoles, un grupo de trabajadores PMU de la Municipalidad de Coyhaique, se reunieron fuera de la Intendencia Regional a fin de reclamar sobre un supuesto incumplimiento o retraso en los traspasos de dineros de los proyectos presentados por la administración de Alejandro Huala.

Sobre ese supuesto incumplimiento, la Ejecutivo fue clara y enfática al señalar que “fue aclarada directamente a sus dirigentes y para conocimiento público, desde el día lunes (4 de mayo) que ya se habían depositado más de $218 millones a la municipalidad de Coyhaique para que iniciara el trabajo de sus planillas de pago y los proyectos restantes que –no había levantado con oportunidad las observaciones para que pasaran a pago- y haciendo un esfuerzo muy especial, el día de hoy se materializa la transferencia para los restantes 16 proyectos por lo tanto, el municipio va estar en condiciones que están en estos programas”, afirmó Geoconda Navarrete.