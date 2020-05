Tras la manifestación realizada durante la tarde de este martes por pescadores de Puerto Aysén, se concretó una reunión entre autoridades regionales encabezadas por la Intendenta Geoconda Navarrete y dirigentes de la porteña ciudad.

Puerto Aysen.- Al término de la reunión la primera autoridad señalo “Hoy nos hemos comprometido nuevamente a ser la voz de nuestros pescadores, para dar a conocer cómo afecta hoy en día esta crisis también al sector pesquero artesanal, poder ver como logramos una cuota estable en el tiempo y también que se vuelva a mirar algo que conversamos en diciembre pasado cuando sale la cuota 2020, respecto de la disminución que esta pueda ser devuelta. Esto también lo hemos dejado claro, no es resorte de esta Intendenta, sino que, está estipulado en la ley de pesca como funciona esto, se va a realizar un comité de manejo tal como está estipulado el día 14 de mayo, donde el comité de manejo también hace presente esto, con esta petición y con la justificación que ellos ven al comité científico para que se pueda resolver en definitiva”.

En tanto, Bernardo Contreras, uno de los dirigentes que participó de la reunión con la Intendenta, manifestó que, “fue una reunión no muy satisfactoria hasta el momento, fuimos analizando todos los temas y llegamos gracias a Dios a un buen acuerdo, porque logramos que la autoridad se comprometiera con nosotros, con los pescadores artesanales. Logramos hacer el documento para que ella lo gestione con el Subsecretario y tengamos una buena respuesta. Estamos pidiendo la devolución de cuota del año 2019 – 2020, o de lo contrario la mitigación que según dicen es por ley, pero parece que no están respetando la ley y ese es nuestro punto principal”.

Ahora, los dirigentes de la pesca artesanal de Puerto Aysén, esperan una pronta y positiva respuesta a las gestiones comprometidas por la representante del ejecutivo en la región.