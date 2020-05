Intendenta Geoconda Navarrete dijo que sintió “tristeza” al ver “cómo ayer en la noche, toda una comunidad regional se volcaba en las redes sociales realizando especulaciones y enjuiciamientos públicos a una persona que resultó positiva a coronavirus”. Además, se informó de 27 personas en cuarentena obligatoria.

Coyhaique.- A las 19:32 horas del miércoles 6 de mayo se confirmó el octavo y último caso positivo por Covid-19 en la región de Aysén, luego que el afectado –residente de Coyhaique- consultara en el Hospital Regional durante la mañana por evidenciar síntomas leves asociadas a una infección respiratoria.

Tras la evaluación, se concluyó que tenía síntomas por Covid-19, adoptándose de forma inmediata su traslado a una de las tres residencias sanitarias de la capital regional.

Según explicó la seremi de Salud Alejandra Valdebenito, los trabajos de los profesionales se están abocando en tener “la trazabilidad de los contactos estrechos” argumentando que “para nosotros la prioridad hoy es su círculo cercano, los cuales hasta la noche de ayer eran 15 personas y esas personas hoy fueron citadas para ser evaluadas y testeadas si corresponde de acuerdo al criterio clínico”, dijo.

Valdebenito agregó que el equipo epidemiológico “estuvo desplegado en su lugar de trabajo, de tal manera de poder determinar quiénes son sus contactos estrechos y además, obtener la lista de pasajeros que ellos tienen absolutamente tabuladas desde que inició los síntomas y dos o tres días antes de acuerdo al protocolo epidemiológico” indicando además que la labores se están enfocando en “si tuvo contacto con alguien que provenía fuera de la región”.

Malestar

Cinco minutos después de confirmado el octavo caso en Aysén, la información de la misma, ya circulaba por las redes sociales; mensajes que segundo a segundo fueron incrementándose y vulnerando –eventualmente- la seguridad del paciente y sus familiares.

Por lo mismo, la Intendente Geoconda Navarrete evidenció su malestar al respecto compartiendo “la tristeza que me produjo ver cómo ayer en la noche, toda una comunidad regional se volcaba en las redes sociales realizando especulaciones y enjuiciamientos públicos a una persona que resultó positiva a coronavirus” indicando además que “me parece impresentable que se filtren resultados médicos privados, traspasando la vida y dignidad de las personas, no respetando la ley de derechos y deberes del paciente y además, el trabajo serio y responsable que los profesionales de la salud en nuestra región han realizado desde el brote de esta pandemia”.

En esa misma línea, la Ejecutivo recordó que “hace pocos días con la seremi de salud estuvimos en Chile Chico, instancia en la que conversamos con la familia de nuestro séptimo contagiado, quienes nos hicieron ver la enorme pena con que enfrentaron la noticia del resultado positivo, y peor aún, su desilusión por el rechazo de una comunidad, que incluso llegó hasta su casa para apedrearlos, haciéndolos sentir como personas extrañas” invitando por último a la comunidad a “cambiar esas conductas, a que seamos respetuosos de la privacidad de nuestros vecinos, de quienes sin querer se han contagiado de coronavirus, porque desde que conocen sus resultados, deben además convivir con la incertidumbre de una enfermedad de la cual poco se conoce y de la cual aprendemos día a día”.

Por todo lo anterior, la autoridad sanitaria precisó que “el Servicio de Salud tendrá que hacer su propia investigación sumaria y la seremi de Salud tendrá que hacer lo suyo; no obstante existe una segunda opción que es hacer una denuncia a través de la Fiscalía, toda vez que se violó la Ley de Derechos y Deberes del Paciente”.

Vuelo LATAM

Para este domingo 10 de mayo está programado el regreso de la aerolínea LATAM a la región de Aysén –luego que en un principio decidiera eliminar la ruta de sus vuelos durante el presente mes- ante lo cual la autoridad sanitaria le pidió a los pasajeros ser responsables con los motivos del viaje.

En ese sentido, Alejandra Valdebenito advirtió que “probablemente venga con mucha gente, recordando que ya no tenemos vuelos diarios por lo tanto, el llamado a las familias de Aysén es a no traer personas que no sean residentes de Aysén, a no falsear datos, a no inventar contratos laborales ni falsos matrimonios; ayudémonos, las medidas sanitarias de nada sirven si entre todos no nos colaboramos porque hoy más que nunca necesitamos la colaboración de ustedes para que nuestro sistema sanitario se mantenga como se ha mantenido a la fecha”, puntualizó.

Por último, las autoridades reiteraron que los cementerios permanecerán cerrados los días 8,9 y 10 de mayo, abriéndose solamente en la eventualidad de realizarse una inhumación.