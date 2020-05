Nuevas modalidades de atención, despliegue territorial de los equipos, remodelación de infraestructura, aportes de los sectores público y privado, además de la importante inyección de recursos financieros y humanos, fueron descritos en detalle por las autoridades del SSA.

Aysen.- Mediante Videoconferencia, unas 80 personas entre autoridades, ciudadanía y representantes de la sociedad civil, conocieron en detalle la mañana de este viernes 8 de mayo, la presentación del plan estratégico implementado por el Servicio de Salud Aysén ante la pandemia y que se ha estado implementando en toda la Red asistencial.

La estrategia que contempla: las nuevas modalidades de atención diferenciadas, el despliegue territorial de los equipos de Salud, las remodelaciones en infraestructura que se han realizado en recintos como el Hospital Regional, además de la importante inyección de recursos financieros y humanos, fue dada a conocer ante la presencia de la Intendente Geoconda Navarrete, La SEREMI De Salud, el Presidente del CORE Aysén y representantes de los Consejos de la Sociedad Civil de los establecimientos de la Red asistencial.

“Creo que aquí hay un tremendo trabajo silencioso, que muchas veces lleva a que la comunidad piense que no se está haciendo nada, que estamos improvisando, sin embargo lo que nos ha expuesto el Servicio de Salud Aysén, junto a sus médicos, junto a esta reorganización que han hecho para entregar más atención a la ciudadanía, da cuenta de un trabajo responsable y que no estamos improvisando, pues nuestra primera prioridad es la salud de las personas en esta pandemia“, señaló la Intendente de Aysén, Geoconda Navarrete.

Del mismo modo, la primera autoridad de Aysén, sostuvo que “ninguna modificación, ni los miles de millones que podamos comprar en equipos, van a cambiar la realidad si las personas no actúan de manera responsable y con autocuidado “, enfatizó.

Por su parte la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Alejandra Valdebenito tuvo palabras para resaltar la preparación y el trabajo de la red asistencial a la hora de enfrentar la pandemia.

“Creo que la presentación de la Dirección del Servicio de Salud a través de sus tres presentadores que fueron el Director, el Subdirector Médico y la Dra. Duffau, ha dejado en evidencia que ha sido un largo trabajo, muy planificado y que hoy día da cuenta de que la institución se ha ido preparando, que está preparado para una eventual contingencia sanitaria, no obstante me quedo con las palabras y conclusiones de la última presentación, en la cual se establece que nuestra mayor amenaza tiene que ver más que con el número de contagiados, con la demanda asistencial que podamos llegar a tener, toda vez que el 3% a 8% como se presentó, va a requerir un tipo de hospitalización, por lo tanto el llamado a la población, es a tomar cada una de estas medidas sanitarias que han sido dispuestas por el ministerio de salud, para que a través de medidas tan simple como el quédate en casa, lávate las manos, usa mascarilla o mantener la distancia social, podamos evitar una diseminación múltiple o agresiva y evitar generar un colapso“, estableció la autoridad sanitaria.

Igualmente, la presidenta del Consejo de Salud del Hospital Regional Coyhaique, Margarita Arismendi, tras presenciar la presentación reflexionó poniéndole énfasis, en lo importante que es destacar lo positivo de la gestión que se ha realizado en salud.

“Estoy muy agradecida, porque uno ve el trabajo, en realidad los chilenos somos super buenos para criticar las cosas; cuando se hacen 1000 cosas buenas nadie habla, cuando hay un solo problema, todo el mundo critica y habla de esa cosa mala y es el punto negro, nosotros en nuestra región debemos estar muy agradecidos y contentos por todo el trabajo que está haciendo el personal de salud y los médicos, porque la preocupación que ellos tienen es 24/7, y es tremendamente valioso para nuestra seguridad y tranquilidad como ciudadanos“, enfatizó la dirigente social.

Una vez concluida la exposición, el anfitrión de la instancia de difusión del accionar del sector salud, Julio Vargas González, en su calidad de director, evaluó en forma positiva la experiencia desarrollada.

“Esto tiene dos etapas, la primera era prepararnos nosotros y para ello nos dimos cuenta que teníamos que tener una planificación, que debía ser organizada y generar las instancias de participación de las y los profesionales y lo segundo que debíamos ejecutar una presentación, para bajar el nivel de incertidumbre de la comunidad y de nuestros usuarios. Uno da por hecho o por sabido, cosas que muchas veces no se saben, pues sabido es que mientras más informada esté la población, va a ser menor el nivel de incertidumbre y angustia y eso es lo que buscamos al implementar esta herramienta de trabajo, que va siendo enriquecida día a día “recalcó el director de la Red asistencial de Aysén”, quien agradeció la amplia convocatoria que alcanzó a las 80 personas, quienes contribuirán en replicar el mensaje.

La exposición sobre el plan estratégico para hacer frente a la pandemia, que está aplicando el servicio de salud en todos sus establecimientos, la puedes conocer en su totalidad y compartirla, mediante el siguiente link:

https://cutt.ly/9yc8ozW