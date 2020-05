Intendente Geoconda Navarrete y encargado de la SUBDERE Sebastián Ponce se reunieron con los alcaldes para informarles al detalle sobre las transferencias. Presidente AREMU dijo que anuncio presidencial “nos permite seguir funcionando”.

Coyhaique.- Conscientes de algunas postergaciones en materia de contribuciones y permisos de circulación que han debido enfrentar los municipios del país, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera determinó inyectar un total de $3.291 millones a las diez comunas de Aysén para enfrentar de mejor manera en Covid-19 y palear sus respectivos déficit mediante el Fondo Común Municipal –correspondiente al mes de mayo- y al Fondo Solidario.

Junto con agradecer la presencia de los alcaldes Alejandro Huala, Luis Martínez y Marcelo Santana en la Intendencia –además de Francisco Roncagliolo y Patricio Ulloa vía zoom- la Intendente Geoconda Navarrete indicó que “junto con analizar el escenario” la cita sirvió para “ver cómo nos proyectamos porque sabemos que en conjunto tenemos que abordar muchos problemas. La ciudadanía espera de nosotros que seamos capaces de trabajar de manera coordinada y mancomunada; así podemos ser más eficientes en las respuestas que entregamos”.

Sobre la inyección gubernamental, Navarrete dijo que “hoy día la pandemia ha hecho que se mermen los recursos que permanentemente los municipios recaudaban y así lo han hecho sentir, y por lo mismo se ha dado una respuesta que busca palear de alguna forma esa disminución de recursos para que puedan seguir haciendo frente a las múltiples funciones que realizan a diario”, dijo.

Desde la AREMU, su Presidente, Marcelo Santana, alcalde de Río Ibáñez, señaló que el anuncio presidencial “nos permite seguir funcionando como municipios. La verdad es que la situación era bien delicada, a nivel nacional se habían dejado de percibir $200 mil millones por el no pago de permisos de circulación y contribuciones, generando un problema de caja y estaba en riesgo los anticipos que nosotros mes a mes recibimos del Fondo Común y que nos permiten operar”, explicó.

El propio Santana aseguró que a nivel regional el déficit alcanza “entre el 20% y el 28% y esperamos que de acuerdo a SUBDERE esto vaya disminuyendo y lleguemos a fin de año con un déficit no mayor al 8%”.

Por su parte, desde la SUBDERE Regional, Sebastián Ponce señaló que “a través de esta herramienta hemos inyectado a través del Fondo Municipal, esto es para suplir esa merma y sobre todo a ellos que son la primera línea frente a nuestra ciudadanía; es así como se adelantan estos recursos para palear la merma y también para que tengan recursos frescos que van a ser distribuidos entre mayo y junio, de libre disposición, principalmente para ayudar a esos vecinos que nos no se van a ver beneficiado por las herramientas que hemos aplicado”, sostuvo.

Aysén y Coyhaique

Tanto Coyhaique como Aysén son las comunas más populosas de la región, abarcando más del 60% de la población regional. Por ende, sus líderes comunales también valoraron la determinación del gobierno del Presidente Piñera.

Alejandro Huala, alcalde de Coyhaique, señaló que hasta la fecha “han hecho el gran sacrificio de absorber todos los costos durante la pandemia, y sin percibir recursos” señalando acto seguido que los fondos comprometidos “vienen a salvarnos en lo relacionado al déficit financiero que ya nos está complicando con algunos cierres de programas por lo tanto, este recurso nos viene a salvar y entendemos que de la caja fiscal y el mundo público está haciendo los esfuerzos para ahorrar recursos”, señaló.

Luis Martínez por su parte, alcalde de Aysén señaló que el Covid-19 tiene muy complicado a los municipios y tras la conversación con la Ejecutivo y el SUBDERE Sebastián Ponce dijo “tener tranquilidad con lo que se está manifestando hoy día y quiero destacar que hemos tenido siempre una fluida conversación con la Intendenta que siempre ha estado tratando de buscar de dónde poder sacar recursos y trabajarlos”.

Acto seguido, Martínez indicó que lo realizado por la Ejecutivo “debe ser refrendado prontamente por los CORES porque creo que hay un retraso demasiado importante que lo siente la gente, esta no es plata para los municipios, para campañas, esto es para la gente”, indicó en relación a los fondos del 2% Social.

Sobre lo último, su par Alejandro Huala también señaló que espera que los Consejeros “nos aprueben rápido estos recursos porque todo eso no va en ayuda de los municipios, va en ayuda de los vecinos de la región de Aysén y este fondo nos va a venir muy bien porque hay muchas familias que la están pasando muy mal”, concluyó.