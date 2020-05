Continúa la preocupación de la comunidad de Islas Huichas respecto a la necesidad de mejorar las acciones de control y fiscalización que permitan evitar posibles contagios de coronavirus en dicho sector insular de nuestra región.

Aysen.- Es de esta forma que los propios vecinos se han organizado para desarrollar una serie de acciones preventivas. Tal como lo dio a conocer el dirigente social, Javier Formantel.

“Ahora con este nuevo caso en Coyhaique trae más preocupaciones y desde el primer día de esta pandemia nosotros hemos estado trabajando acá con la misma comunidad, la Armada y Carabineros estamos haciendo todos los resguardos que corresponden para cuidarnos nosotros, adultos mayores y muchos niños que hay acá”.

A la preocupación por la contingencia sanitaria se suma el difícil escenario económico que vive la región y que se acentúa aún más en las localidades del litoral.

“Lo otro preocupante es el tema laboral, lamentablemente nuestras autoridades que tenemos en la región no son capaces de venir a nuestra isla, nosotros hemos estado enviando documentos continuamente, hemos hablado por teléfono y al minuto nada. Hoy día se envió el último documento, eso tiene un tiempo límite no más, porque todos sabemos que la autoridad espera que la gente se movilice y salgan a las calles para que ellos puedan llegar a juntarse con uno”.

Respecto de algunas medidas que ha implementado el Gobierno para apoyar al sector pesquero artesanal, el dirigente Javier Formantel, indicó.

“Eso es lo más malo que se hizo por parte del Gobierno, porque pusieron para postular a eso tres requisitos, el primero es tener cinco desembarques del año 2019, lo segundo es ser jefe de hogar y el tercero es tener el 40% más vulnerable. Entonces, algunos pescadores el desembarque lo tienen, pero donde chocan es estar dentro del 40% más vulnerable, con eso ya tú no puedes entrar a postular”, puntualizó el dirigente.