La tarde de este lunes, en el edificio Municipal de Guaitecas se desarrolló la votación de todos los Concejales en ejercicio, para determinar quién es el nuevo alcalde titular de la comuna. Es así que, finalmente Marcos Silva Miranda, fue electo como el nuevo edil de la zona.

Melinka.- En la votación Marcos Silva obtuvo 4 votos, mientras que Juan Carlos Barría tuvo dos votos. Recordemos que anteriormente se eligió al alcalde suplente, siendo este último quien hasta este 11 de mayo ocupó ese cargo.

Marcos Silva Miranda, es Concejal del Partido por la Democracia y conocido dirigente sindical de Melinka, cumple algunos periodos al interior del Concejo Municipal de Guaitecas y desde ahora es la máxima autoridad comunal.

“La verdad es que para mí fue una tremenda sorpresa porque la verdad es que no me lo esperaba, sin embargo, me emociona esta situación que un colega en dos oportunidad tuvo la posibilidad de votar por mí no lo hizo y en esta vez sin tener ninguna conversación con él, hoy me sorprende en este concejo extraordinario votando por mí”.

El nuevo Alcalde de Guaitecas, agrega que, “trataremos de hacer todo lo posible para poder generar los avances que esta comuna requiere. Lo primero es conversar con los distintos departamentos, en que están, que es lo que hay, que es lo que tenemos y dentro de eso ir haciendo prontamente un análisis y un trabajo mancomunado para que avancemos en las carteras de proyectos. Además, avanzar en los proyectos que ya vienen y que han estado un poco estancados por distintas razones”.