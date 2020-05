Su preocupación y extrañeza manifestó el alcalde de Aysén, Luis Martínez Gallardo, luego de conocer la publicación en medios de comunicación regionales que titula “Gobierno transferirá 3.291 millones a municipios de Aysén para hacer frente a pandemia”.

Puerto Aysen.- Esto, luego del anuncio realizado por el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, en que dio a conocer las dos vías de colaboración a través de las cuales el gobierno que lidera, apoyará a los municipios del país que se han visto gravemente afectados con una importante disminución en sus recursos en medio de los efectos que ha provocado el Coronavirus.

En la región, la Intendenta Geoconda Navarrete, convocó a los alcaldes de los municipios ayseninos para dar cuenta de esta información de carácter nacional, en una reunión en que estuvo presente el titular de Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE, Sebastián Ponce, y de la cual participó el alcalde de la comuna de Aysén y sus pares de las comunas de Cochrane, Coyhaique, Río Ibáñez y Cisnes.

Al respecto, “creo que es un mal titular, no sé quién es responsable pero hay un error bastante grande respecto a que aparecemos los municipios como recibiendo una gran cantidad de platas, y lo que sucedió allí es que en el mes de mayo los municipios recibimos un 25 por ciento menos del Fondo Común Municipal (FCM), que es lo que generalmente se usa para pagar los sueldos y algunas pequeñas operaciones, así que simplemente lo que se hizo es adelantar plata del año pero al final del año ya se proyecta que el FCM va a ser entre un 8 a 10 por ciento menos, lo que significa que este municipio en particular, parte con 600 o 700 millones de pesos menos”, explicó el edil aysenino.

“También se habló de un fondo solidario, que para nuestro municipio corresponde a 117 millones de pesos, lo cual hasta el momento es sólo un anuncio, no tiene glosa, no se sabe cómo bajará, cómo operará, y eso nos deja muy preocupados porque nuevamente vamos con mucha lentitud respecto a las ayudas a propósito del Coronavirus, que es lo que nos convoca”.

La máxima autoridad comunal fue enfática al señalar que “quiero que se clarifique que a día de hoy no hay un solo peso extra. Estos más de 3.000 millones de pesos es la suma de todas las cosas, adelantos incluidos y simplemente es un titular, porque si uno lee la nota se da cuenta que no es dinero que nos vaya a llegar, al menos no de forma inmediata y nos sigue teniendo preocupados porque se nos viene una crisis económica potente en que los municipios vamos a estar en una primera línea de la gente que nos está pidiendo una solución, y hasta hoy día no la podemos dar. Seguimos trabajando, seguimos avanzando e intentando traer recursos para afrontar lo que se viene para el resto del año”.

De esta manera, una vez conocido los hechos respecto a esta contingencia en la región y comuna durante el mes de marzo, el municipio aysenino que -sin contar con recursos externos-, ha absorbido requerimientos, necesidades y medidas preventivas en pos de la comunidad -que se traducen en ayudas sociales, elementos de protección personal, sanitizaciones, entre otras-, los cuales han significado un gasto superior a los 80 millones de pesos en una primera etapa.

En este sentido “el Concejo Municipal ha sido tremendamente solidario, ha podido hacer modificaciones de glosas presupuestarias, incluso para un programa muy bonito como es Viaje a lo Nuestro, que ya ha pasado para ser entregadas en sanitizaciones, en ayudas sociales. Llevamos alrededor de 500 ayudas, faltan muchas más y no vamos a poder llegar a todos, eso también hay que clarificarlo. Los esfuerzos que hemos hecho ya están, pero estamos esperanzados en que en algún minuto nos lleguen dineros frescos para afrontar esta primera parte, porque aquí va a quedar gente que no aplica en los programas o beneficios, porque nada ha cambiado por el coronavirus, tenemos el mismo 40 por ciento en Registro Social de Hogares como corte, a quienes tengan por sobre eso no podemos entregarle nada, no podemos hacer nada por los trabajadores que tenga IVA, así que el llamado a la gente es al autocuidado, a trabajar con todas las medidas de prevención pero tenemos que trabajar y en eso estamos empeñados hoy, en cómo implementar un sistema, un protocolo de trabajo para que puedan salir nuestros PMU. Mientras no tengamos infectados en la comuna, creo que lo vamos a tener que hacer. Así que el llamado a la comunidad es a que nos cuidemos y que todos podamos avanzar porque de recursos aún no tenemos nada”, finalizó.