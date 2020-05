Son cerca de 500 millones de pesos los que habrían desaparecido desde la dirección de educación municipal porteña.

Puerto Aysen.- Avanzan los meses y mayores detalles del fraude cometido al interior del Departamento de Educación Municipal de Aysén no se han conocido. Esto es algo que preocupa a quienes decidieron ser parte de una querella tras la millonaria pérdida de recursos. Tal como se desprende en las declaraciones del Concejal, Fabián Aniñir.

“Recordemos que este fraude ya va para los cuatro años y para nosotros realmente es vergonzoso lo que está ocurriendo, porque durante este periodo no tenemos ningún resultado con respecto a esta investigación que ya todo el mundo sabe quiénes son los culpables y si hay más antecedentes, a nosotros inclusive que somos cinco concejales que fuimos querellantes en esta acción, todavía tampoco tenemos una respuesta clara con respecto a lo que va a suceder”.

Aniñir agrega que, “yo siento que tenemos que apuntar los dardos hacia la Fiscalía, porque no hay otra entidad o institución que podamos apuntar, ya que, entiendo que Contraloría entregó todos los informes que tenía que entregar. La investigación ha pasado por lo menos por tres fiscales distintos, el ultimo el señor González, tuvimos una reunión con él y colegas concejales, la última vez con el colega Luis Otth viajamos a Coyhaique para tratar de conversar con él para saber sobre este tema, pero fue imposible”.

Debido a la demora que ha tenido la investigación por fraude en el departamento de educación municipal de Aysén, el Concejo Municipal en pleno acordó solicitar al Ministerio Publico un pronunciamiento sobre el tema, agregó Fabián Aniñir.

“Hice presente esta situación y tuvimos la anuencia de los colegas concejales y del señor presidente, donde vamos a manifestar nuestra molestia como Concejo, con respecto a esta investigación y que no ha tenido resultados en el tiempo, dado que, esto le hace muy mal a la administración municipal, evidentemente porque estamos hablando de una suma no menor de casi 500 millones de pesos”.

La molestia sobre el lento actuar del Ministerio Publico, esperan manifestarlo al fiscal regional, señaló el concejal Aniñir.

“Esto corresponde a nuestro rol fiscalizador y es por ello que, nosotros nunca hemos dejado de realizar acciones para ir sabiendo lo que está pasando, por eso somos querellantes también. El lerdo actuar de la fiscalía creo que hoy día después de cuatro años, evidentemente nosotros tenemos todo el derecho de tener esta molestia y así lo vamos a representar al fiscal regional, para tener acciones lo más pronto posible”.

Desde el Ministerio Publico, señalaron que, “la investigación está completa y se espera presentar una acusación esta semana, por lo cual la Fiscalía entregará mayores detalles de esta causa en los próximos días”.