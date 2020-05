La noche del miércoles 13 de mayo se activó el ABC de la emergencia en la comuna de Aysén, específicamente en el km. 26 de la ruta 240 hacia la ciudad de Coyhaique, se trató de un incendio declarado que envolvió en llamas a un local de comidas del sector.

Aysen.- “Restorant Internacional” de Villa Los Torreones, un recinto con mucha historia, reconocido por sus populares comidas con sabor casero, atención a delegaciones, turistas y todos quienes habitualmente en familia visitaban este acogedor lugar.

Lamentablemente las llamas y por circunstancias que serán parte de una investigación, destruyeron por completo el espacio de propiedad de un conocido vecino del sector Villa Los Torreones y que destacaba por una atención especial a las familias que principalmente los fines de semana llegaban a disfrutar de la amplia carta que ofrecía el restaurant.

El fiscal jefe de Puerto Aysén, Aquiles Cubillos, informó a nuestro medio que, “la fiscal de turno Marcela Valdés, me dice que, el fuego se habría iniciado en la cocina, no habría ningún antecedente para establecer participación de terceros o que el incendio sea intencional, sino que, en definitiva seria la inflamación de la cocina del lugar”.

El fiscal Cubillos, añadió que, “el dueño del lugar trató aparentemente de apagar el incendio con una manguera, pero la inflamación habría provocado una segunda llamarada que no se logró controlar y ahí decide llamar a bomberos. Al lugar llegó bomberos y carabineros de Puerto Aysén”.

Se indicó también que, la fiscal de turno dispuso que concurra personal del departamento de estudios técnicos para determinar causa y origen de este siniestro, “no existen lesionados, solo daños”, puntualizó el fiscal Cubillos.