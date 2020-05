200 trabajadores ayseninos mantendrán sus empleos a través de los servicios externos que ofrecen las pequeñas y medianas empresas de la zona. “Esperamos que lo que sellamos sea el desarrollo que queremos de protección al proveedor, de hacerlo crecer y acompañarlo”, indicó el edil.

Puerto Aysen.- Preocupación e incertidumbre por sus fuentes de trabajo tras el anuncio de término de faenas por parte de empresas salmoneras a prestadores de servicio, el cual se conociera en las últimas dos semanas, es uno de los efectos que se desprenden de la contingencia sanitaria.

En efecto, esta información no sólo afectó de forma directa a un importante grupo de empresarios locales, sino a quienes trabajan en los diversos servicios externos que se ofrecen, en su mayoría ayseninos.

Al respecto, conocido los antecedentes, el alcalde de Aysén, Luis Martínez Gallardo, manifestó de inmediato su total respaldo hacia estas pequeñas y medianas empresas locales, que significan una real posibilidad de trabajo para muchísimas familias ayseninas. Por ende, este término de labores venía a aumentar los índices de cesantía en la comuna y región.

Es así que el edil se reunió con los representantes de estos servicios, muchos de ellos con 20 años de servicio y experiencia que los avalan, y que con el correr de los años han invertido a fin de profesionalizar su entrega a través del cumplimiento de normativas, documentación al día, proceso de certificación y competencias necesarias, que les permiten entregar servicios de calidad en los diversos ámbitos que abarcan y que, en este caso, agrupan a alrededor de 200 trabajadores ayseninos.

De inmediato, el edil porteño tomó contacto, entre otros, con el senador de la República David Sandoval, a quien hizo hincapié respecto a lo contenido en el Programa Territorial Integrado PTI, que fue implementado en enero de este año, y que según sus bases, se gesta para “potenciar la competitividad de la industria del salmón en la región, con el objetivo de crear más empleos, crecimiento y desarrollo para los habitantes de la zona”.

Asimismo, se contactó con el Gerente General de Empresas Aquachile S.A., Sady Delgado, quien en conversación vía telefónica con el alcalde y los representantes presentes en el municipio, se comprometió a dar continuidad al trabajo de la gente de la comuna por intermedio de los servicios externos que prestan, para lo cual fueron convocados por el Gerente Zonal Aysén, Javier Olave, para analizar una a una la situación y dar una solución laboral.

En este sentido, “por lo menos en mi caso, me vi bien sorprendido a la ayuda que nos ha prestado don Luis, nunca en los años que llevo trabajando nos habíamos sentido acogidos o habíamos visto una preocupación tan grande de parte de una autoridad así que le agradezco el apoyo a las empresas locales, a las pymes”, manifestó Francisco Barrientos, prestador de servicios aysenino, en el espacio municipal radial “Municipio en acción” de este martes, quien dio cuenta de la gestión realizada por la autoridad comunal y que hoy permitirá seguir trabajando y seguir entregando empleo a los vecinos del sector.

“Lo que pasó ahora se agradece, porque hubo solución para todas las personas. Pero no es sólo esta empresa, no es sólo una empresa, hay muchas mandantes más que pueden dar mucho trabajo y hoy vemos que no tienen contratado ningún servicio, no sólo de la comuna, sino de la región. Si hubiese más voluntad, habría más oportunidades, más trabajo para la gente de Aysén. El trabajo en la acuicultura alcanza para todos. Esto tiene que servir para que la demás gente se de cuenta que necesitamos darle la cara a la industria, no la espalda. De eso vivimos y con eso le damos trabajo a mucha gente con sueldos de calidad, por lo que hay que cuidarla, pero también prepararnos”, explicó.

Barrientos agregó que “hoy, los que trabajamos en la industria somos capaces de pararnos de igual a igual con una empresa de Los lagos, hemos mejorado la calidad de las embarcaciones, de las maquinarias, la gente está especializada. La empresa por chica que sea da bastante trabajo a su personal directo e indirecto. Llevo cerca de 18 años prestando servicios a la empresa acuícola y es primera vez que recibo la preocupación de una autoridad que nos ayude. Para hacer crecer nuestra ciudad y nuestra comuna necesitamos trabajo, necesitamos que las empresas acuícolas apoyen al aysenino, y si las autoridades, como en el caso el alcalde, nos apoya mejor nos va a ir”.

Por su parte, Martínez Gallardo fue enfático al señalar que “la industria salmonera en general, sigo pensando y se los he dicho, no han sido los vecinos que quisiéramos que fueran con nosotros, pero sí hay una empresa como es AquaChile y Fiordos que estaba dando trabajo importante y por una decisión bastante más centralista, dejaba fuera a todos nuestros contratistas, por lo que al 20 de mayo habríamos tenido entre 180 a 200 ayseninos sin trabajo. Eso no puede ser. Hicimos las gestiones necesarias, hasta llegar al gerente general de la empresa y en alguna medida pudimos revertir la situación. Aquí comienza un trabajo en que el municipio tiene que involucrarse porque tenemos que defender los servicios que son de buena calidad. Estos son prestadores que han hecho un buen trabajo, están al día con todo lo que exige la industria, y aún así iban a ser reemplazados por personas de Puerto Montt”.

Respecto al actuar de SalmonChile como asociación gremial que congrega a las salmoneras en Aysén, el alcalde señaló que “si bien es cierto, ha tenido presencia, creo que nuevamente está haciendo lo mismo. El PTI no llegó, de partida ninguno de los proveedores que estaba en problemas había sido siquiera encuestados por esta consultoría. Eso hace que este alcalde esté del lado de la gente, yo quiero trabajo para la gente como también queremos socialmente ayudar. El que sea una fuente de trabajo es lo que yo rescato de los prestadores de servicio”, añadiendo que “cuando nos llegó esta información junto a la presidenta de la Cámara de Comercio, María Inés Oyarzún la verdad dije no puede ser, voy a dar la pelea porque no pueden dejar gente fuera que esté en igualdad de condiciones. De hecho, les pedí todos sus papeles, para ver que no haya problemas como los que siempre se indican, que no tiene expertiz, que deben impuesto. Aquí nada. Se tata de unas 9 empresas chicas que tienen un servicio y que brindan trabaja a casi 250 personas, si es que contemplamos el proceso total desde el arriendo de la camioneta hacia adelante. Es un círculo virtuoso”.

“Esto es de sentido común, lo que siempre critiqué desde fuera, hoy tengo una herramienta más desde este cargo. Iniciamos un camino, tuvimos éxito en lo que pasó gracias a dios, espero que esta empresa, que lo que sellamos con el gerente general del holding sea el desarrollo que queremos de protección al proveedor, de hacerlo crecer y acompañarlo. Podemos hacer un antes y después con el acuerdo con esta empresa, y cobrarles la palabra como tiene que ser, pero también exigirles a los nuestros que tienen que participar, para ello se necesitan varios requisitos, que los podemos ir cumpliendo si las empresas nos acompañan. Se dio esto del coronavirus, por lo que tenemos que resguardarnos, pero la pega la vamos a seguir haciendo, así que siéntanse acompañados como prestadores de servicio y como toda la gente de Aysén. En eso yo no me pierdo, aquí hay que defender lo nuestro”, finalizó el edil aysenino.