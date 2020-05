La Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó la sentencia que condenó a J.A.G.R. a la pena efectiva de 4 años de presidio, en calidad de autor del delito consumado de abuso sexual de menor de 14 años de edad. Ilícito perpetrado en septiembre de 2018, en la comuna de Chile Chico.

Coyhaique.- En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Pedro Castro Espinoza, Sergio Mora Vallejos y José Ignacio Mora Trujillo– rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, que negó el beneficio de la libertad vigilada intensiva.

“(…) el Tribunal del grado rechazó la solicitud de la defensa en cuanto a conceder la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, considerando para ello, en el párrafo tercero del motivo Décimo Séptimo que: ‘El tribunal, estima que atendida la naturaleza de los hechos y los móviles para su ejecución, habida cuenta de la negativa del acusado de la comisión de los mismos, y la mayor reprochabilidad al autor, pues era quien debía proteger a la niña, pero en vez de hacerlo, abusa de ella, sin perjuicio de la vida social externa irreprochable del acusado, no es posible concluir que una intervención en los términos del artículo 16 de la ley 18.216, será eficaz para su reinserción social, por lo que no se otorgará pena sustitutiva, por no cumplirse los requisitos legales”, sostiene el fallo.

“Por tanto, se resuelve que: “SE CONFIRMA, sin costas, en lo apelado, la sentencia de fecha 27 de marzo del año 2020, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, en cuanto por ella no se hace lugar a la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva solicitada por la defensa respecto del condenado J.A.G.R, CON DECLARACIÓN que la sentencia definitiva en alzada es de fecha veintisiete de marzo del año dos mil veinte y no de veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, como erróneamente se escrituró”.