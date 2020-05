Además, la Intendente Geoconda Navarrete informó que ofició a las empresas de agua y luz para analizar supuestas alzas en las tarifas de las empresas de agua y electricidad.

Aysen.- Este viernes, a contar de las 22 horas, comienza a regir la cuarentena para todos los adultos mayores del país mayores de 75 años, independientemente si la comuna está o no en cuarentena, con la finalidad de protegerlos de la pandemia del Covid-19.

Por lo mismo, la intendente Geoconda Navarrete pidió comprensión por la medida ya que han sido una prioridad de esta administración y la determinación se justifica ya que “son mucho más susceptibles a las enfermedades de invierno y por sobre todo al Coronavirus” acto seguido pidiendo a la comunidad “que por favor se entienda esta medida, que hoy día seamos solidarios con nuestros padres, abuelos y vecinos; y si se tienen que quedar en sus casas que seamos capaces de apoyarlos y asistirlos”, dijo.

Eso sí, la Ejecutivo precisó que aquellos adultos mayores que deban cobrar sus pensiones, comprar medicamentos o víveres sí “podrán hacerlo sin pedir permiso pero saliendo exclusivamente a hacer estos trámites que son únicos y que tienen un tiempo acotado, tomando todos los resguardos como el uso de mascarilla, guantes y el distanciamiento social”.

Consultada la autoridad sobre aquellos adultos mayores que tienen un trabajo complementario para su pensión y deben cumplir con dichas labores, Navarrete dijo que si aquellas labores son esenciales “del sector salud o de abastecimiento, nosotros estamos haciendo un llamado a los empleadores para que den las facilidades para que puedan mantener esta cuarentena en sus casas y no tengan que estar presencialmente en sus trabajos, buscando la forma de entregarles un trabajo a distancia o bien solicitando las licencias médicas que serán entregadas por la seremi de Salud”.

Programa

A sabiendas de que no se sabe con exactitud qué ocurrirá en el futuro a raíz de la Pandemia, la Intendente le pidió al Consejo Regional de Aysén que puedan aprobar su propuesta de programa presentada hace unos meses por $800 millones para ir en ayuda de adultos mayores, personas con discapacidad a los diez municipios de la región.

En tal sentido, Geoconda Navarrete dijo “espero y hago un llamado a todos los Consejeros Regionales para que de una vez por todas se acepte el programa que esta Intendente ha presentado y sea votado favorablemente, porque lo único que yo quiero como persona, mujer, asistente social y también como Intendente, es llegar rápidamente a través de los municipios a muchas de esas familias que hoy día lo están pasando muy mal y que probablemente, mientras más demoramos en aprobar un programa tan importante, el día de mañana no van a tener un pan que colocar sobre su mesa”, dijo.

Cuentas

A raíz de una serie de denuncias ciudadanas en relación a eventuales alzas en las cuentas de algunos servicios básicos, como el agua y la electricidad, la Ejecutivo señaló que tuvo contacto con algunas empresas para conocer si se han producido o no dichos incrementos.

Sobre ello, Geoconda Navarrete dijo que las empresas negaron el aumento en las cuentas, aunque la intendente aclaró que se les pidió “antecedentes de respaldo” señalando acto seguido que “si hubo durante un periodo en que algunas de ellas no tomaron los estados y eso ha provocado –en parte- alza en sus cuentas”.

Eso sí, la Intendente dijo que dichas cuentas le parecen “absolutamente excesivas” y que por lo mismo “esta Intendente ha oficiado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que se hagan las revisiones respectivas y poder dar tranquilidad a nuestros vecinos. Junto con ello, las empresas han informado que están recibiendo todos los reclamos para ir evaluando caso a caso y hacer las correcciones que correspondan según cada caso”, concluyó Geoconda Navarrete.