En sesión del Pleno realizada el viernes 15 de Mayo, los Consejeros Regionales manifestaron su malestar debido a que no pudieron votar la propuesta del Fondo Social del 6% del FNDR que venían trabajando desde el mes de abril porque no fue presentada a tiempo por el Ejecutivo.

Aysen.- Se trata de una asignación de 1.100 millones de pesos que tiene como objetivo financiar actividades, a través de los municipios y organizaciones sociales, que permitan nutrir de mejor manera a la población regional más vulnerable.

El presidente del Consejo Regional, Sergio González, señaló que “lamentamos profundamente la situación que se está dando hoy al no poder votar aún la propuesta del Fondo Social. Queremos ir en ayuda de quienes más lo necesitan, sabemos que es urgente. En el mes abril presentamos esta propuesta que tiene como objetivo nutrir, a través de comedores delivery y entrega de canastas, a los adultos mayores de manera protegerlos y no exponerlos al contacto social”.

En relación a la propuesta presentada por el CORE, el Presidente de este cuerpo colegiado aclaró que “dado que la propuesta inicial presentó observaciones de parte de la División de Desarrollo Social del Gobierno Regional, hubo modificaciones y los Consejeros nos reunimos, en reiteradas oportunidades, con la Intendenta y su equipo para avanzar y consensuar la propuesta definitiva que debíamos votar hoy, pero como no fue presentada a tiempo no pudimos ingresarla a la sesión del Pleno realizado.”

“Mirando rápidamente la propuesta, ésta no recoge todas las observaciones y acuerdos conversados inicialmente con el Ejecutivo, en virtud de ello, acordamos una jornada de trabajo de los Consejeros para revisarla el día lunes y realizar una sesión extraordinaria del Pleno el día martes para llevarla a votación, entendiendo la urgencia que se requiere” comentó el Consejero González.

El presidente del CORE, también se refirió a los llamados públicos realizados por los alcaldes de la región. “Estamos en un momento en que quisiéramos inmediatez para muchas cosas, principalmente para obtener recursos frescos e ir ayudar de nuestra gente. Le pedimos paciencia a los alcaldes, ellos están al tanto de esta propuesta desde el día uno y están conscientes que no podemos traspasar recursos de manera directa a los municipios para libre disposición, no porque no quisiéramos, sino que así lo estipula nuestro reglamento, por lo mismo, trabajamos esta propuesta para llegar con actividades lideradas por los diez municipios a todos los territorios, de manera equitativa”.

Finalmente, el presidente del Core manifestó que “quiero recalcar que desde el Consejo Regional hemos implementado varias medidas para enfrentar el Covid_19 en la región, no sólo desde el punto de vista sanitario, sino también desde la reactivación económica y en el ámbito social. Hemos trabajado arduamente, revisando y reorientando nuestros recursos para ir en apoyo de las familias de Aysén. Quiero destacar la Transferencia al Ministerio del Interior de 2.240 millones de pesos para ayudas sociales y que será canalizado a través de las Gobernaciones Provinciales. La aprobación de 2 mil millones de pesos al Servicio de Salud para la adquisición del equipamiento para las redes asistenciales de la región. Los recursos por 297 millones de pesos para el funcionamiento de los Centro para Adultos Mayores, ELEAM, para los centros de Cochrane, Chile Chico, Coyhaique y Puerto Aysén. Y, el Programa Renace Aysén de Sercotec para la micro y pequeña empresa regional, las capacitaciones para los conductores del trasporte público de Aysén y Coyhaique, y los recursos aprobados para los pescadores artesanales de Guaitecas”.