En el acto realizado en el Hospital de Puerto Aysén, anunciaron además, la pronta entrega de ambulancias entre otros equipamientos e insumos que permitirán enfrentar de mejor manera, los efectos de la crisis sanitaria por COVID-19.

Puerto Aysen.- 12 personas de manera presencial y unas 25 conectadas a través del sistema Zoom, presenciaron el acto de entrega de 17 camas clínicas y un monitor de signos vitales, entregado por los Salmoneros de Chile al Servicio de Salud Aysén, en una campaña desarrollada por la industria acuícola denominada “Comprometidos con el Sur”, la cual según expresó, Hernán Rebolledo, representante de Salmón Chile, ha estado reuniendo fondos entre el empresariado, a fin de aportar al sector salud.

“La campaña la componen alrededor de 70 empresas, productores y proveedores, grandes, medianas y pequeñas que están tratando de colaborar con implementación e insumos a toda la Red hospitalaria, que viene desde la región de la Araucanía hasta Aysén; nosotros estamos muy contentos porque se materializa el primer aporte de 17 camas clínicas, más un monitor y ¿Cómo funciona esto?, todas las compañías se ponen de acuerdo en poder adquirir ciertos implementos, en este caso Multiexport Foods, fueron quienes hicieron la compra, así como más adelante van a venir, ambulancias y otros insumos por parte de otras compañías”, detalló el representante del gremio Salmonero.

Rodrigo Pérez Lara, Gerente Zonal Producción Aysén, de la empresa Multiexport Foods, destacó que, “Esto sin duda parte bajo la lógica del quehacer social que está teniendo la industria en función del concepto de sustentabilidad que está anclado en el devenir de las compañías; en ese sentido ser parte activa y ser parte de la solución para este problema, es vital, entonces el fondo que se ha generado con la totalidad de las empresas que trabajan en la zona, desde Temuco hasta la doceava región, para poder fortalecer la Red de Salud y atender a las personas que eventualmente puedan estar complicadas con este tema, va en dirección al compromiso que tiene la industria y en este caso Multiexport Foods en lo particular con la comunidad en que estamos insertos”, sostuvo el representante de la empresa que efectuó esta primera entrega.

Reacciones

El Director del Servicio de Salud Aysén, Julio Vargas, tuvo palabras de valoración y agradecimiento al gesto de los Salmoneros, pues a su juicio, demuestra que se está avanzando para combatir la enfermedad con el aporte del Intersector.

“Preparados al 100% nunca vamos a estar, pero estamos avanzando con el recurso humano, con el equipamiento, con el aporte de la empresa privada y el apoyo del Intersector y de las autoridades gubernamentales, como el Subsecretario de Redes Asistenciales y nuestro Ministro de Salud, Jaime Mañalich, quienes han liderado un tremendo trabajo y que nosotros estamos replicando y regionalizando. No podemos olvidarnos de lo difícil que es trabajar en esta pandemia, sacar adelante muchos objetivos, que nos hemos trazado, que por suerte la gran mayoría de ellos, se han podido implementar, pero aún nos queda mucho por avanzar para estar preparados “, estableció el directivo de la Salud Pública en Aysén.

En la ceremonia estuvo presente el Gobernador de la Provincia de Aysén, Manuel Ortiz, quien en representación de la Intendente Geoconda Navarrete, indicó “La ayuda del sector privado en este caso el sector acuícola, es fundamental, más en los momentos que estamos viviendo, cuando nosotros estamos enfrentando como país duros momentos producto del Coronavirus; creo que estos aportes son tremendamente significativos y valorables, porque vienen a ayudar a nuestra gente y a potenciar lo que como Red Asistencial están haciendo desde hace rato nuestros hospitales, por lo tanto, son muy bienvenidos estos recursos“, sostuvo la autoridad provincial de Aysén.

Por su parte Tamara Barrientos, Directora del Hospital de Puerto Aysén, concluyó señalando que, “Estas camas que son eléctricas, nos permiten tener un mejor cuidado de nuestros pacientes adultos mayores y postrados; tienen unos colchones de muy buena calidad, que permiten el aseo de los pacientes que están en pañales por ejemplo y una protección para que no desarrollen escaras”, describió la doctora Barrientos.

Cabe destacar que las nuevas camas serán instaladas en el Hospital de Puerto Aysén, y las que se estaban usando y conservan su vida útil, permitirán la habilitación de otros espacios de hospitalización en el CESFAM de Puerto Aysén.