Esta semana ingresará el reglamento a la Contraloría General de la República, y se espera realizar el llamado al proceso de licitación en las próximas semanas.

Coyhaique.- El Director de Corfo Aysén, Raúl Morales Agoni, dio a conocer el detalle de las medidas de liquidez anunciadas el miércoles por el Gobierno para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

Indicó que se anunció una inyección de 150 millones de dólares adicionales al Crédito Corfo MiPyme, lo que se sumará a los US$ 28 millones asignados este año en este programa. Con esta medida, se espera beneficiar a cerca del 80% de las micro y pequeñas empresas existentes en la región. Precisó Morales que el Crédito Corfo MiPyme amplía y mejora la oferta de financiamiento para las mipymes a través de las instituciones financieras no bancarias (IFNB), y está orientada a sociedades, cooperativas, cajas de compensación y fundaciones cuyo giro sea el otorgamiento de créditos, leasing o factoring.

Con esta medida, en las próximas semanas Corfo realizará un llamado a las Administradoras Generales de Fondos (AGF) existentes en el mercado nacional para que presenten propuestas que permitan generar liquidez a las IFNB. Corfo otorgará una garantía de 80% por un plazo de 72 meses sobre la cartera de crédito entregada en prenda por las IFNB a los financistas.

El director de Corfo Aysén indicó que se trata de un nuevo esfuerzo para que las personas que no tienen acceso a crédito de los bancos, puedan optar a otras vías de financiamiento y así prestar apoyo a los pequeños y medianos empresarios que necesitan liquidez para seguir operando.

Según estimaciones de Corfo Aysén, estos recursos tendrán la capacidad de beneficiar a poco más de 6 mil negocios a nivel regional y mejorará la oferta de financiamiento, especialmente para el rubro turismo, uno de los más golpeados a nivel regional por la pandemia.