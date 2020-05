Por estos días, son varias las familias en la región que se han visto sorprendidas por cobros, a lo menos llamativos, en los consumos de agua potable. Algunos señalan que del promedio que habitualmente cancelaban, este mes les llegó un monto que supera en dos, tres, cuatro y hasta cinco veces el valor normal.

Puerto Aysen.- Pero lo que le sucedió a la señora Claudia Alvarado, vecina de la población Balsa en Puerto Aysén, supera en más de 14 veces el costo que en los más de 20 años han cancelado, ya que, su última boleta llegó con un cobro de 500 mil pesos.

“Recibí hace unos días atrás la boleta de agua correspondiente al mes de abril, donde me aparece un cobro de 500 mil 100 pesos, por un supuesto consumo de 292 metros cúbicos de agua. La sorpresa no fue muy agradable, por lo que fui a constatar la lectura de mi medidor, al ver que existía una anomalía me comuniqué de inmediato con la empresa y solicité la presencia de algún técnico en mi domicilio”.

La vecina de Puerto Aysén, lamentó que la presencia del técnico de la empresa Aguas Patagonia, no haya resuelto su problema con claridad.

“Ellos vinieron, se dedicaron solo a mirar el medidor, me dijeron que tenía una fuga, pero sin verificar nada, yo les pedí que me dijeran donde, ya que a simple vista no tenía ninguna filtración de agua. Me dijeron que ellos no sabían, pero que tenía que solucionar por mi cuenta el problema, porque no era responsabilidad de ellos. Cuando les plantee la posibilidad de que sea el medidor el que estaba presentando problemas, me dijeron que no porque estaba marcando, fueron ellos mismos los que me recomendaron a un técnico, él vino a mi casa, reviso todo y tampoco pudo decirme donde estaba la supuesta filtración de agua, porque no tenía ninguna filtración a la vista ni anegamiento”.

El cobro promedio por el consumo en la casa de la señora Claudia, es de 25 a 35 mil pesos. “Ahora, hay una diferencia abismante entre mi consumo promedio y lo que ahora se me está efectuando”. Además, la preocupación de la vecina de Puerto Aysén y la mayoría de las personas que hoy ve incrementado su cobro de agua potable es, el alto costo que se debe cancelar por alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, ya que, mayor preocupación de la empresa que de distribuye este servicio no se ha evidenciado. “No existe revisión ni mantención de medidores, en mi caso particular, al ver esta anomalía fui yo la que llamé al técnico de Aguas Patagonia y por lo general acuden cuando existe algún problema y se les llama, ellos no vienen por cuenta propia”.

Claudia Alvarado, manifestó que causa extrañeza que exista tanta coincidencia en el último mes, donde son varios los vecinos que estarían viendo aumentados los cobros por el consumo mensual de agua potable.

Por lo que he sabido, no soy la única persona natural o cliente de esta empresa que ha recibido facturas durante este último mes con estos presuntos cobros excesivos de agua, llama la atención por cierto tales coincidencias. Me consta que hubo un mes en el que no tomaron el estado, pero si repartieron las boletas. Yo pretendo hacer mi reclamo a la empresa y a quien corresponda, porque considero injusto pagar por el agua que yo no ocupé”.

Versión de la empresa

Respecto a este caso el Gerente General de Aguas Patagonia, Franz Scheel, dijo que, “no tengo los datos exactos, pero invitamos a esa vecina para que se acerque a nosotros y veamos el caso puntualmente. En el fondo para poder ayudarla a detectar su filtración, hay que recordar que, de la segunda llave de paso del medidor hacia adentro es responsabilidad del cliente mantener su instalación interior”.