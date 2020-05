Personal de la Segunda Comisaria de Carabineros de Puerto Aysén, se encuentra realizando las diligencias para encontrar al conductor del vehículo particular que durante el reciente fin de semana chocó, saco de cuajo y destruyó un semáforo, en el sector Ribera Sur de la porteña ciudad.

Puerto Aysen.- “Se tomó conocimiento de un procedimiento policial, en el cual se encontraba un vehículo abandonado en el sector de Yussef Laibe con la ruta 240, el cual había producido algunos daños en la propiedad pública, siendo específicamente un semáforo y parte del cerco perimetral de los jardines que tienen en el lugar”, informó el capitán, Esteban Fernández.

El jefe policial, agrega que, “de este procedimiento se dio cuenta al Ministerio Publico para tomar conocimiento y dar instrucciones específicas para abordar la investigación penal, sobre lo que pudiera establecer el paradero del conductor y a su vez las responsabilidades que ameriten la conducción, en el estado en que podría haber estado esta persona”.

El capitán Fernández, hizo un llamado a la ciudadanía, “a tomar conciencia y tomar un resguardo prudente, sobre todo por las condiciones climáticas que han predominado en nuestro sector. A su vez que, conduzcan a la defensiva, porque la responsabilidad está en nuestras manos, no en las de un tercero, por ende llamamos a la prudencia y que los conductores tengan el resguardo necesario”.

Es importante señalar que, en el sector donde ocurrió el accidente existe todo un sistema de semáforos que regulan el tránsito en un área de mucho tránsito vehicular y peatonal. Ahora y a raíz del hecho protagonizado por el móvil particular, los semáforos se encuentran fuera de servicio.