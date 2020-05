Durante las últimas semanas son varias las familias que han manifestado su preocupación por lo que serían cobros excesivos en el consumo de agua potable. Vecinos de distintos puntos de la región se estarían viendo afectados por esta situación, llegando a superar los cien reclamos, según ha indicado la Superintendencia de Servicios Sanitarios en Aysén.

Aysen.- Claramente, existe también un porcentaje importante de personas que optan por no denunciar, debido al extenso tramite o porque derechamente creen que estas instancias finalmente no llegan a nada y que es la empresa la única que sale beneficiada. Por ello, el director regional del SISS, Giovanni Queirolo, hizo un llamado a quienes se hayan visto afectados por esta situación a formalizar sus reclamos.

“Hay que entender que en este tema de la pandemia en que se está más en casa, puede haber un incremento en el consumo, no obstante y algo que queremos recalcar, es que, efectivamente hay casos que no pueden ser explicados porque estoy más en casa, aumentos al doble por ejemplo. Lo que tiene que hacer la ciudadanía en esos casos, es necesariamente presentar el reclamo ante la empresa sanitaria. Es importante que las personas que no están conformes con estos cobros excesivos que le han llegado, no se quede con ello, sino que concurra a la empresa. Nosotros como Superintendencia, estamos revisando uno a uno todos los casos en que se produce esto. Y aquellos casos que se han presentado directamente en la empresa, nosotros tenemos acceso a su base, por lo tanto, también los estamos revisando uno a uno”.

Otro de los temas que se ha visto en los últimos días y particularmente en Chile Chico, fue el respecto al rebalse del alcantarillado, lo que repletó una calle con aguas servidas y finalmente anegó el patio de una vecina. Ante ello, consultamos a Queirolo, sobre ¿Quién debe asumir las sanitizaciones del sector afectado? y la mantención del sistema, ¿a quién corresponde?. “Sí, la empresa tiene que hacer la sanitización completa del sector inundado. Además, está dentro de la legislación que la empresa tiene que tener un programa mantención permanente y continuo para evitar rebalses”, contestó la autoridad.

Es importante hacer presente que, tras el reclamo hecho público en nuestro medio por la vecina afectada, la empresa se comunicó con ella y se realizó una sanitización en el patio de la vivienda.

