Cordón sanitario efectivo y cuarentena obligatoria para todos quienes ingresan a la región exigió el edil de Aysén, Luis Martínez Gallardo, tras conocerse este miércoles la confirmación del 14avo caso a nivel regional y el primero en la comuna que el edil representa.

Puerto Aysen.- La autoridad comunal señaló que “principalmente era lo que temíamos que pasara, ya que creemos que no están bien reforzadas las barreras sanitarias regionales, menos las locales. Y ahora hemos tenido este caso que tiene que ver con lo que hemos dicho desde el primer momento, como es asegurar que toda persona que ingresa a la región haga cuarentena real y efectiva. Eso no se hizo y vemos lo que ocurrió. Así no tenemos control y no podemos tener trazabilidad de lo que pasa”, indicó.

Por ello, realizó un llamado a la comunidad a tomar conciencia de la magnitud de esta pandemia y sus alcances. “El virus hoy lo tenemos más presente, por eso, hay que cuidarse. Uso de mascarillas, lavado frecuente de manos, salir de casa sólo en caso de ser necesario. Eso debe reforzarse. Hace unos días atrás muchos cantaban victoria y los contagios parecían ser cosa del pasado, pero hoy con los casos que tenemos si estos se agravaran simplemente no podríamos funcionar con el sistema de salud que tenemos, que es débil. Y reitero, es necesario un cordón sanitario real, que quienes ingresen a la región hagan cuarentena real, y con los test PCR al día. Todavía estamos aislados, de tal forma que podríamos mantener este virus a raya. La única manera de no infectarse y no caer en un servicio de salud que hoy día ya está al borde, es cuidarse”, manifestó.

Martínez Gallardo abordó, además, los recientes dichos del ministro de salud, Jaime Mañalich, quien en una entrevista realizada por Icare, y que fue emitida a través de diversas plataformas digitales, insistió en la posibilidad de retornar a actividades como son clases presenciales en esta región donde -aseguró- no se han registrado mayores brotes de Covid-19. Al respecto, el representante comunal enfatizó en que “cada vez que el ministro de salud ha dicho que es en Aysén donde se debe iniciar esta nueva normalidad, me da susto porque es al día siguiente donde empiezan los contagios, así que no tengo nada más que decirle, se lo he dicho todo desde un primer minuto. Las medidas que se toman desde Santiago claramente no están dando resultados. Y creo que hoy día el cuidado debemos hacerlo nosotros como región, como comunidad, un autocuidado, esa es la única forma”, finalizó.