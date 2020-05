La ENUSC 2019 reveló que 1.752 hogares de la región dejaron de ser víctimas de delitos respecto del año anterior. La victimización alcanzó así su nivel más bajo de toda la serie histórica.

Aysen.- Un 7,9% de los hogares de la Región Aysén fue victimizado durante el año 2019, la menor cifra de la que se tiene registro y la más baja a nivel nacional. Esta fue la principal conclusión de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la cual mide el porcentaje de hogares que han sufrido un delito de mayor connotación social y la percepción de las personas sobre la delincuencia en el país.

El índice de victimización tuvo una caída significativa de 4,7 puntos porcentuales en relación con el año 2018, cuando alcanzó un 12,6%. Mientras tanto, a nivel nacional, este indicador alcanzó un 23,3%, el menor porcentaje desde 2013.

Un 1,3% de los hogares declaró haber sido re-victimizado, es decir, sufrir más de un delito en los últimos 12 meses, mientras que la victimización personal alcanzó un 4,4%. Ambas cifras se mantuvieron estables en comparación con el año anterior.

La Intendente de Aysén, Geoconda Navarrete, relevó el trabajo que existe tras estas cifras. “Esto es parte del cuidado que tenemos todos, pero principalmente, del trabajo mancomunado que se ha venido desarrollando en el último tiempo entre Carabineros de Chile, las Juntas de Vecinos – ellos tienen programas especiales de coordinación de prevención del delito – y la labor que se realiza a través de los distintos comités regionales de seguridad pública, la Coordinación Regional de Seguridad Pública y las policías”.

Delitos se mantienen estables

Durante el año 2019, los hogares de la Región de Aysén fueron victimizados principalmente por hurto (3,7%), robo con fuerza en la vivienda (1,0%), robo con violencia o intimidación (1,0%), lesiones (1,0%) y robo por sorpresa (0,3%). Respecto del año 2018, no se presentan diferencias estadísticamente significativas en ninguno de estos delitos.

En relación con los hogares que declaran poseer vehículos particulares, 2,1% han sido víctimas de robo de accesorios desde el vehículo y un 0,8% de robo de vehículo. En ambos casos, no hay diferencias estadísticamente significativas respecto del año 2018.

Aumenta percepción de inseguridad

Pese a la baja de la victimización, la ENUSC revela que el 82,2% de las personas de la Región de Aysén cree que la delincuencia aumentó en el país durante 2019, lo que marca un alza de 10,6 puntos porcentuales en comparación con 2018, cuando alcanzó el 71,6%. Esto significa que, durante el 2019, 8.477 personas comenzaron a creer que la delincuencia aumentó en el país respecto del año anterior.

Por el contrario, solo el 14,6% de los entrevistados cree que será víctima de un delito en los próximos 12 meses. Esto representa una disminución de 8,4 puntos porcentuales respecto al año 2018 (23%), lo que es estadísticamente significativo.

El Coordinador Regional de Seguridad Pública, Rodrigo Solo de Zaldivar, sostuvo que “en lo global estas cifras nos dejan tranquilos, sin ir más lejos somos la región más segura del país, pero es evidente que existen varios puntos en los cuales debemos mejorar y que nos llaman a seguir trabajando de manera conjunta en las debilidades existentes. Un ejemplo de estos desafíos es transmitirle a la comunidad la importancia de hacer las denuncias correspondientes”.

Respecto de la denuncia, durante el año 2019, el 42,3% de los hogares victimizados en la Región de Aysén denunció al menos un delito de mayor connotación social. En comparación con 2018 (45,2%), se observa una caída no significativa de este indicador de 2,9 puntos porcentuales.

Los principales motivos para no denunciar el último delito en hogares victimizados son: La pérdida no fue lo suficientemente seria (22,0%), la justicia (tribunales) no hubiera hecho nada (19,7%) y porque el trámite demanda mucho tiempo (14,0%).

La encuesta identificó cuáles son las fuentes de información que usan las personas de la región respecto de la percepción de la evolución de la delincuencia en el país. En este sentido las noticias en televisión (43,6%) siguen siendo mucho más importantes que la información de otras personas (17,1%) como amigos, vecinos o conocidos, o que la experiencia de familiares (15,3%).

La ENUSC se realizó entre los meses de octubre y diciembre del año 2019, y estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Tal como en años anteriores, se construyó a partir de entrevistas cara a cara en hogares urbanos y a personas mayores de 15 años. En total, fueron entrevistados más de 24 mil hogares, que engloban a más de 13 millones de personas y permiten que el error muestral de este sondeo a nivel nacional sea de solo 1,1%.