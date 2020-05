Esta medida implica que, al igual que el resto del país, se deben extremar las acciones de autocuidado y resguardo en la prevención de este virus, ya que el Covid-19 ya está presente en la población al no lograrse establecer el origen de infección en uno de los casos.

Aysen.- A la fecha, la región de Aysén contabiliza un total de 16 casos confirmados por COVID-19, de los cuales 08 corresponden a casos que se registraron en el transcurso de la última semana, donde a través de un trabajo epidemiológico se puedo identificar y aislar a los primeros casos. Sin embargo, en uno de los últimos casos positivos no se ha logrado establecer el origen de su infección, por lo que Aysén ingresa a Fase 4 con el propósito de evitar la circulación viral activa y sostenida de COVID-19 en la región.

La información la dio a conocer la Seremi de Salud Aysén, Alejandra Valdebenito Torres, quien indicó que para este nuevo escenario es importante que la propia ciudadanía asuma una mayor responsabilidad, en su autocuidado. “A diferencia del resto del país, como región hemos permanecido cerca de dos meses y medio en Fase 3, lo que quiere decir sin transmisión comunitaria. Hoy, a raíz de que no se pudo establecer la trazabilidad del virus en el caso de un adulto mayor, vale decir, conocer la fuente de contagio de este paciente, se determinó el inicio de Fase 4 en la región de Aysén, lo que nos indica que el virus está presente en nuestra comunidad, pero a diferencia del resto de la regiones del país, aún no vivimos con brote comunitario activo; razón por la cual, solicitamos a la población extremar las medidas de resguardo como el uso obligatorio de mascarilla, el lavado frecuente de manos y sobretodo el distanciamiento social y físico.”

Asimismo, el Epidemiólogo de la Seremi de Salud, Miguel Oyarzo Altamirano, detalló cómo operará esta nueva Fase 4 en la región. “Hay que tener claridad respecto de que mantenernos sin la presencia del virus en nuestra comunidad, era casi inviable, ya que hablamos de una pandemia mundial de la cual nuestra región no está al margen. Ingresar a Fase 4 significa que se ha perdido la trazabilidad de los casos, es decir no se ha identificado la fuente de infección y el virus está activo en la población. Lo importante, es que gracias a los esfuerzos de la comunidad, los equipos de salud y el trabajo intersectorial, aún estamos conteniendo el virus en la población.”

Por lo tanto, después que durante el mes de marzo de este año varias regiones del país ingresaran a Fase 4, y donde Aysén mantuvo la trazabilidad de los casos positivos, hoy desde el punto de vista epidemiológico estaríamos ingresando a Fase 4 como región; no obstante, hasta este momento- el virus estaría contenido ya que aún no se presenta un escenario de transmisión comunitaria activa y sostenida como el resto del país, por lo que se reitera el llamado a la comunidad a extremar las medidas preventivas a todo nivel, individual, familiar, laboral y comunitario.

Medidas preventivas

En esta fase se necesita reforzar todas las medidas que contribuyan a evitar y disminuir el contagio por COVID-19, tales como: el lavado de manos frecuente con agua y jabón, lavado con alcohol gel, taparse la boca al toser o estornudar con la parte interna del codo, usar mascarilla para ingresar a lugares públicos o en el transporte público, mantener el distanciamiento físico con otras personas siempre, evitar aglomeraciones en los hogares, proteger a los adultos mayores y crónicos de la cercanía de personas con síntomas respiratorios, ventilar los espacios interiores de las viviendas.

Por otra parte, los equipos de salud del área pública y privada deberán reforzar la búsqueda activa de casos que arrojen la definición de “sospechosos” (síntomas de fiebre superior a 37,8º, dolores musculares, dificultad respiratoria, tos, pérdida del olfato, diarrea, entre otros), para tomar las muestra por COVID-19, aislarlos, rastrear a los contactos estrechos e implementar cuarentena con el propósito de bloquear inmediatamente la posibilidad de transmisión del virus hacia otras personas.