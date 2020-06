Comunicado público Consejo Regional de Aysén.

Considerando la actual situación epidemiológica por COVID 19 y el riesgo inminente de aumento de casos en el país y en nuestra región decretada en Fase 4 por la Autoridad Sanitaria, lo que implica que existe circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad por lo que es indispensable la colaboración de todos los sectores, especialmente de la responsabilidad de todos los habitantes de nuestra región, los Consejeros Regionales de Aysén exponemos lo siguiente,

1.- Que la circulación del virus está presente en todas las regiones del país, siendo la más afectada la Región Metropolitana donde además se encuentran en cuarentena un gran número de comunas. Es de conocimiento público, que los casos positivos que se han detectado en nuestra región provienen de estas regiones, por lo que se requieren medidas más efectivas para disminuir el riesgo de transmisión viral a nivel local.

2.-Que el nivel de contagiosidad de esta enfermedad viral es muy alto y se hace necesario reforzar las medidas de control. En ese sentido, los vuelos comerciales deben considerar un número de pasajeros de cada vuelo y medidas que se deben respetar durante el viaje, que son fundamentales para evitar el contagio entre las personas, como el distanciamiento entre pasajeros y uso de mascarilla durante todo el viaje son imprescindibles, ya que se ha evidenciado que ello no se cumple actualmente.

3.- Que un número importante de agrupaciones sociales de diferentes comunas de nuestra región han conformado la “Coordinadora Social por la Salud de Aysén”, integrada actualmente por más de 60 organizaciones, entre juntas de vecinos, representantes de adultos mayores, organizaciones gremiales y de profesionales, entre otras, quienes han solicitado reunirse con la Intendente Regional para plantear sus preocupaciones y han manifestado su voluntad de ayudar a disminuir el riesgo de transmisión en nuestra región, lo que aún no se ha concretado.

4.- Que entidades especializadas en la materia como el Colegio Médico en la Región de Aysén ha manifestado públicamente que, en nuestra condición de Fase 4, se deben extremar las medidas anunciadas.

Planteamos a la Intendente Regional de Aysén que,

1.- Haga uso de sus atribuciones para instalar la medida de “Cordón Sanitario” en la Región de Aysén lo que permitiría limitar la llegada de pasajeros que no son residentes de la región e instalar la medida de “Cuarentena Obligatoria” de todas las personas que ingresen tanto por vía aérea, marítima y terrestre, lo que debe ser adecuadamente supervisado.

2.- Haga uso de sus atribuciones para gestionar con quien corresponda, que las líneas aéreas comerciales limiten el número de pasajeros de cada vuelo para permitir el debido distanciamiento entre las personas y que se cumpla con las medidas de uso de elementos de protección personal durante la duración del vuelo, que debe ser instruida por el MINSAL.

3.- Acoja la solicitud de la “Coordinadora Social por la Salud de Aysén” y fije una fecha de reunión con sus voceros o representantes, para lograr una comunicación fluida y sincera con nuestras comunidades para que la ciudadanía se sienta partícipe y coopere activamente en las medidas implementadas, ya que es fundamental el compromiso de todas las personas con el autocuidado y ser agentes de difusión activa en nuestros territorios.

Como Consejeros Regionales, queremos hacer un llamado a las personas a cuidarse y a reforzar las medidas sanitarias, tales como lavarse las manos frecuentemente, mantener el distanciamiento social y tratar de quedarse en sus casas el mayor tiempo posible, pero si por algún motivo debe salir recordar el uso de mascarillas.

Finalmente, solicitamos a la Primera Autoridad Regional que dada la situación en la que nos encontramos, se extremen las medidas que pongan en primer lugar la salud y la vida de las familias de Aysén, tomando decisiones acorde a la gravedad del problema.