Un lamentable hecho se registró en las últimas horas en la localidad de Puerto Raúl Marín Balmaceda, comuna de Cisnes, ya que una mujer dio muerte a quien sería su ex conviviente, al que atacó con un arma blanca provocándole la muerte.

Raul Marin.- Según los antecedentes que maneja el Ministerio Publico, el hombre estaba en calidad de imputado por un delito de violencia intrafamiliar y tenía como medida cautelar, la prohibición de acercarse a la víctima, su vivienda, su lugar de trabajo o donde ella se encontrará.

Pero sin respetar lo dispuesto, el sujeto concurrió al domicilio de la mujer, “se está investigando en estos momentos un delito de homicidio, en el cual, conforme a los antecedentes preliminares que informó Carabineros del destacamento policial de la localidad, daría cuenta de una persona de 36 años que fue herida con un arma blanca, esto habría ocurrido a las 14:20 horas aproximadamente. En circunstancias que se investigan, la victima concurre hasta el domicilio de su ex conviviente pese a mantener una medida cautelar decretada por el Tribunal de Garantía de Cisnes, que le impedía acercarse al domicilio de ella, sostuvieron una discusión y en el marco de esta discusión, ella habría tomado un cuchillo con el cual agrede a la víctima, quien resulta fallecido por esta lesión”, indicó el fiscal Pedro Poblete.

En primera instancia trabajó en el lugar Carabineros y ahora el fiscal dispuso que sean los detectives la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes desarrollen las diligencias para esclarecer lo ocurrido. “Concurrió personal de la posta de la localidad, quienes constataron el deceso y se dispuso ahora una orden de investigar a la Brigada de Homicidios, para los efectos del esclarecimiento de los hechos y determinar cuál fue la dinámica de ocurrencia del homicidio”.

La denuncia que pesaba en contra de la víctima por violencia intrafamiliar era bastante reciente, señaló el Fiscal Pedro Poblete.

“La semana pasada, el día 24 de mayo se hizo una denuncia por lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar, por parte de quien sería la autora material del hecho. A raíz de los antecedentes que fueron esgrimidos en la denuncia, se solicitó por parte de la Fiscalía al Tribunal, medidas cautelares que fueron decretadas por el plazo de 60 días, por un delito de lesiones menos graves en el contexto de VIF y conforme a la resolución del Tribunal de la cual estaba él notificado, por el plazo de 60 días no podía acercarse a la persona de quien sería la autora material”.

En estos momentos la mujer se encuentra detenida, a la espera del control de detención y el proceso judicial que corresponde.